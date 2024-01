Dimples binuking hitsura, sitwasyon ni Angel

Si Dimples Romana lang yata ang taga-showbiz na nabibigyan ng pagkakataon na makasama si Angel Locsin.

Kung ang ibang taga-showbiz, sabik na sabik na maka-bonding si Angel, si Dimples ay madalas nga raw niyang nagagawa `yon.

Katunayan, kamakailan nga lang ay bitbit niya ang mga anak niya para sa bonding nila ni Angel.

“Si Gel, ako rin nami-miss ko rin siya. But I will tell you, sa nangyayari sa buhay ni Gel, naturuan niya ako na hindi lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, has to be posted online.

“Nakita ko ang value na tinuro sa akin ni Gel, na happy siya. I get to see her anytime, she just doesn’t hold her phone, she doesn’t reply to anybody.

“Kasi she has detoxify herself from social media. Alam mo, ang galing niya, kasi for the longest time, she’s been under that magnifying glass. Naisip ko, oo nga no, puwede tayong maging masaya na hindi lahat naka-post `yon,” sabi ni Dimples.

So, hindi rin talaga lumabalabas ng bahay si Angel?

“Hindi! Pero nandito lang siya.”

Kumusta ang kalusugan ni Angel?

“Okay naman po. Very happy siya.

“I saw her. She felt very light.

“Nagkukulitan kami, kumain kami together. Nakikita niya ang mga bata, kasi dinadala ko ang mga kids sa kanya.

“I’m very happy how she’s doing her life. Because she’s showing a lot of people na okey, we make choices and this is my choice. This makes me happy, and you don’t all have to know about it. Ang galing niya.

“So ako rin, natutunan ko rin, na part of my family life, I don’t post online anymore. Kasi feeling ko bugbog na bugbog na ang mga pangyayari sa amin, na ang dami na nilang alam tungkol sa pamilya ko,” sabi pa rin ni Dimples.

Siyanga pala, kapag magkasama raw sila ni Angel, wala silang ibang pinag-uusapan kundi ang mga anak niya, at walang tungkol sa showbiz, o social media.

At bilib na bilib nga si Dimples kay Angel, lalo na raw sa look nito ngayon.

“Ang ganda ng effect sa kanya. Pag nakita mo siya, maaliwalas ang mukha niya. Ang ganda-ganda niya,” sabi pa ni Dimples.

Anyway, may mga anggulo na nga si Dimples na unang tingin, parang hawig na niya si Angel, ha!

“Talaga? I’m so happy! I’m so flattered. Ang ganda-ganda niya, eh.”

Siyanga pala, tuloy-tuloy ang biyaya ngayon kay Dimples, dahil heto nga at endorser na rin siya ng Luxe Skin’s Collavera Hydrolyzed (Fish Collagen Peptide) with Aloe Vera and Zinc.

Sabi ni Anna Magkawas, gustong-gusto raw niya ang pagiging makulit, dully, madaldal ni Dimples.

At idol nga raw niya ito noon pa. May mga moment na ginaya pa raw niya ito bilang si Daniela Mondragon.

“Buntis ako noon sa bunso ko, maiksi ang buhok ko, ginaya ko siya, nag-red ako ng gown, at nagdala ako ng maleta. Ginawa ko `yon before, at na-hook ako sa character niya noon.

“Happy ako kasi ngayong nagka-work kami, ang gaan-gaan niyang katrabaho, at marami siyang mga mommy na naengganyo, na kung ano ang nararamdaman niya, ‘yun ang sinasabi niya.

“And she’s also perfect for Luxe, kasi tayo naman hindi nagha-hard sell, na kung ano lang din talaga ang nagagawa ng product, `yun lang din ang sinasabi natin sa mga tao,” sabi ni Anna.

Bilib na bilib daw si Dimples sa kasipagan ni Anna, `yun nga ang gusto niyang tularan dito.

Bongga!