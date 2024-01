Bago nagtapos ang taong 2023, bawat isa sa mahigit na dalawang milyong magsasaka ng palay ay nakatanggap ng P5,000 na ayuda mula sa gobyerno. Ang ayuda ay mula po sa sumobra sa P10 bilyong koleksyon ng Bureau of Customs (BOC) mula sa taripa na pinapataw sa imported na bigas.

Sa ilalim po kasi ng batas na tinatawag na Rice Tariffication Act, may P10 bilyon na nilalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito ay magmumula sa koleksyon ng taripa mula sa mga naaangkat na bigas.

Pinapatupad na rin po ang Cash Assistance to Filipino Farmers Act na kung saan nakasaad na ang sosobra sa P10 bilyon na koleksyon mula sa taripa ng imported rice ay direktang ibibigay sa mga rice farmers bilang cash assistance. Ang mga kwalipikadong makatanggap ng ayuda ay ang mga nagsasaka ng mababa sa dalawang ektaryang lupa.

Sa 2022, sumobra ng P12.7 bilyon ang koleksyon kaya’t pinag-utos ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ipamahagi ito sa mga magsasaka ng palay sa halagang P5,000 kada benepisyaryo nitong huling linggo ng Disyembre 2023.

Sa 2023, ang huling tala ay lumagpas na po na sa P25 bilyon ang nakolektang taripa mula sa rice imports, kaya’t makakatiyak muli na mabibigyan ng ayuda ang mga magsasaka ng palay sa 2024.

Pero mas mahalaga po sa ayudang binibigay sa mga magsasaka ay ang mga programang nasa ilalim ng P10 bilyong RCEF dahil ang popondohan nito ay mga pasilidad para maiimbak ng maayos ang kanilang mga ani at mga programa para sa pagpapalago ng mga binhi. Bahagi rin ng RCEF ang pondo para sa abot-kayang pautang sa mga magsasaka at mga farmers’ cooperatives, at pagbili ng mga modernong agricultural equipment para gamitan na ng mga makabagong makina at teknolohiya ang pagtatanim at pag-aani ng palay.

Bukod diyan, naibalita na rin po natin na may P31 bilyong pondo ang National Rice Program (NRP) ng Department of Agriculture (DA) ngayong taon sa ilalim ng pambansang badyet sa 2024.

Ang halagang ito ay mas mataas ng P600 milyon kaysa sa badyet para sa NRP sa 2023, at halos doble sa P15.78 bilyon na inilaan noong 2022.

Sa P31 bilyong pondo ng NRP ngayong 2024, malaki po ang inilaan para sa irigasyon dahil ang inaasahan ay tatagal pa ang El Niño na magdadala ng matinding tag-init. Malaki rin po ang pondo para mapataas ang ani at maproteksyunan ito mula sa peste at mga darating na kalamidad. Tinaas din ang badyet sa ilalim ng NRP para sa training ng mga magsasaka.

Ang pondo po sa NRP ay bukod pa sa ibang national programs na nakasaad sa pambansang badyet para sa mga magsasaka at mga proyektong pang-agrikultura na ang magpopondo ay mga lokal na pamahalaan.

Umaasa po tayong kung magtutulungan ang DA at lahat ng ahensyang may kinalaman sa pagpapataas ng produksyon ng bigas, maitatawid natin ang pagsubok na dala ng El Niño ngayong taon.

Hindi rin po malayong matupad na ang pangako ng Pangulong BBM na maibenta sa mababang presyo na P20 kada kilo ang bigas.

Ang susi po para matupad ang pangakong ito ay ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi lamang po para sa produkto ng bigas, kundi maging para sa iba ring produkto tulad ng gulay, prutas at iba pang ani para naman po hindi mapag-iwanan ang ibang mga magsasaka.

Tiwala po tayo na kung magagamit nang maayos ang P31 bilyong pondo para sa NRP at iba pang badyet para sa agrikultura, ay hindi lamang po bababa ang presyo ng bigas at iba pang pagkain kundi tataas rin ang kita ng ating mga magsasaka.

****

Bago mailathala ang ating kolum ay nakatanggap tayo ng magandang balita. Ang Bicol Saro Party-list po ng inyong lingkod ay nasa Top 3 ng mga Best Performing Party-list Representatives sa pinakahuling independent ‘Boses ng Bayan’ survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation (RPMD) noong December 27 hanggang January 5. Nakakuha po ang Bicol Saro ng mataas na 87.1 percent rating sa survey, kaya’t tayo po ay nasa 3rd place, kasama ang 4Ps Party-list.

Dios mabalos po sa lahat ng aming masusugid na mga taga-suporta. Makakaasa po kayo na lalo pa naming pagbubutihin ang aming paglilingkod para maging maginhawa at ligtas ang buhay ng ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po! ##