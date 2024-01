HABANG lumilipas ang panahon, mukhang tumitindi pa ang Taylor Swift fever sa hanay ng mga batang henerasyon, gayundin ang karakter ng masayahin at responsableng si SpongeBob Squarepants.

Sa katunayan, mag-aalok ang De La Salle Dasmarinas ng kurso tungkol sa mga ito bilang elective sa ilalim ng DLSU-D Senior High School.

Magiging bahagi ito ng elective list sa ikalawang semester at maaaring isama ng mga estudyante ang kursong ito sa kanilang online enrollment ngayong Enero 17.

Maliban kina Taylor at SpongeBob Squarepants, maaari ring kunin ng mga estudyante ang mga elective topic gaya ng K-pop, K-drama, biking at ‘Cattitude’.

Dati na ring nag-alok ng mga elective tungkol sa Star Wars, Harry Potter at anime ang La Salle Dasma.

Kamakailan, inanunsyo rin ng University of the Philippines (UP) na mag-aalok ito ng kurso tungkol kay Swift sa ilalim ng BA Broadcast Media Arts and Studies para sa A.Y. 2023-2024.

Kilala ng lahat si Taylor bilang isang mang-aawit habang si SpongeBob SquarePants ay ang pangunahing tauhan ng Amerikanong animated television series na may parehong pangalan.

Siya ay isang espongha na nagtatrabaho bilang fry cook sa Krusty Krab, isang fast food restawran na kilala sa sikat nitong burger na Krabby Patty.

Isa siyang mapagmahal, masigla, walang muwang at hindi normal na espongha na may maligayang pagkatao.

(Issa Santiago)