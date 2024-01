Bagito pero maangas! Kim Aurin nagpasiklab, sinulit tiwala ng Tropa

MINSAN lang tinawag ni coach Jojo Lastimosa ang pangalan ni Kim Aurin para mag-start sa TNT, sinulit ng rookie mula Perpetual Help.

Mahalagang papel ang ginampanan ni Aurin nang kumontak ng 18 points mula sa krusyal na baskets para ikampay ang Tropang Giga sa 116-96 win kontra Phoenix.

Pasok ang Tropa sa quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup, inupuan ang eighth at last berth na hindi na kinailangang makipagbuno sa knockout game kontra NLEX. Haharapin nila ang top seed at twice-to-beat Magnolia.

Sa conference-high mula 6 of 12 shooting at 3 for 5 sa labas ng arc na dumating sa ora-de-peligro para sa Tropa, si Aurin ang itinanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (January 10-14).

Unanimous choice ang 26-year-old guard sa pagkilala ng scribes na regular na kumukober sa PBA beat.

No. 34 pick overall (third round) ng Ginebra noong nakaraang draft si Aurin, naging free agent nang hindi makasingit sa roster ng Gins. Pinik-ap siya ng TNT at pinapirma ng six-month contract.

“I think he deserves all the minutes he’s getting right now,” ani coach Jolas. “Now we’re looking at a guy who’s probably going to play a little bit more. He deserves what he is getting right now.”

(Vladi Eduarte)