Anak ni Herbert ‘di kontra sa love life ng tatay

Gumagawa na ng sarili niyang pangalan sa showbiz ang anak ni Herbert Bautista na si Race Matias.

Bahagi si Race sa phenomenal series na ‘Linlang’ at ang character niya na si Mateo ang isa sa nagpa-high blood sa mga viewers nang una itong mapanood sa Prime Video last year.

Nang makapanayam siya ng entertainment media sa mediacon ng ‘Linlang: The Teleserye Version’ ay ibinahagi niya na maski ang kanyang ama na si Herbert ay inis din kay Mateo.

Dahil na-mention na niya ang kanyang ama ay tinanong na siya ng entertainment media tungkol sa special friendship ng kanyang ama kay Ruffa Gutierrez.

Ayon kay Race hindi niya pa nakikilala ng personal si Ruffa pero support siya sa kanyang ama.

“We’ve never met but he seems really happy, you know. So ako naman parang hey like big boy ka na, kung saan mo gusto, kung saan ka masaya, sasabay ako,” pahayag ni Race.

Samantala, hoping si Race na maintindihan na ng viewers kung bakit super loyal ang character niyang si Mateo sa character ni JM de Guzman na si Alexander once umere ang ‘Linlang: The Teleserye Version’ sa January 22 dahil dito raw ipapakita ang backstory ng kanyang character na hindi napakita sa Prime Video app.

‘Yun na!

(Byx Almacen)