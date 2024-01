Sinuspinde ni Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Romeo Lumagui Jr. ang 26 empleyado ng ahensiya dahil sa mga kinasasangkutang kaso.

Ito’y matapos magkaroon ng mga kasong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, violation of reasonable office rules and regulations, paglabag sa anti-red tape act of 1997 at conduct prejudicial to the best interest of the service ang mga sangkot na empleyado at opisyal.

Inaprubahan ng ahensiya ang 21 formal charges with preventive suspension orders na kung saan ipinatupad na ang utos sa 18 empleyado habang for implementation pa ang tatlo.

Ayon kay Lumagui, inaprubahan ng BIR ang suspension sa limang empleyado na may penalty.

Nauna nang sinabi ni Lumagui na gusto niyang propesyunal at may integridad ang mga nagtatrabaho sa BIR.

“The BIR will continue to create a culture of professionalism and integrity under my watch,” diin pa niya.

Ang naging aksiyon ng BIR chief ay isinagawa, ilang araw matapos italaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Ralph Recto bilang bagong Finance secretary.

Hawak ni Recto ang BIR kaya maaari niyang papalitan ang nakaupo rito upang maging tugma ang kanilang programa na makalikom ng sapat na buwis ang gobyerno.

