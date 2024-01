Inawat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagsusulong ng Kamara de Representantes sa Charter change (Cha-cha) sa pamamagitan ng people’s initiative.

Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nangangamba si Pangulong Marcos na magkawatak-watak ang mga Pilipino kaya inatasan na lamang niya ang Senado na siyang manguna sa pagretoke ng economic provision ng 1987 Constitution.

Si Senador Sonny Angara ang inatasan manguna sa subcommittee pero kung papalag si Senador Robin Padilla, chairman ng Senate committee on constitutional amendments, ililipat na lamang ito sa Senate committee of the whole.

“If hindi pumayag si Senator Padilla, then we will come up with the committee of the whole, and ask Senator Angara to lead,” ani Zubiri.

“Ang problema kasi sa aking kaibigan na si Sen. Padilla, he’s focused more on the political [provisions] eh. ‘Pag ganon magkakagulo talaga dito. Hindi tayo uusad kasi kung change of government agad, wala na talagang pag-uusapan dito,” sabi ni Zubiri

Sabi ng Senate president, dalawang beses niyang nakausap si Pangulong Marcos hinggil sa isinusulong na people’s initiative ng mga kongresista. Noong Enero 11, nagkausap naman sila ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa harap ni Pangulong Marcos at nagkasundo sila na ang Senado na lamang ang magsulong ng Cha-cha upang maiwasan ang constitutional crisis.

Nitong Lunes, Enero 15, inihain ni Zubiri ang Resolution of Both Houses No. 8.

Sa ilalim ng panukala, aamiyendahan ang mga susumusunod sa Konstitusyon:

*Section 11 Article 12 (National Patrimony and Economy)

*Paragraph 2 Section 4 of Article 14 (Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports) at

*Paragraph 2 Section 11 of Article 16 (General Provisions – Advertising).

“Tatatlo lang ang topic dito and napakasimple, napakalinaw — so ito ay gagawin natin para sa ganon ay we preserve the bicameralism of both the House of Representatives and the Se¬nate,” diin ni Zubiri. (Dindo Matining)