Zeinab nanghina sa mga regalo ni Bobby Ray

Lulang-lula si Zeinab Harake sa mga regalo sa kanya ng dyowang si Bobby Ray Parks, Jr.

Eh kasi naman, sunod-sunod na regalo ang paandar sa kanya ng basketbolista, ha! Imagine, isang bagsakan, apat na regalo agad `yon.

Kunsabagay, pang-birthday niya (December 11), at siyempre, Christmas gift na rin daw.

“Apat na regalo. Ngayong January ko lang nabuksan!” sabi ni Zeinab.

Unang regalo nga ay ang Women’s Devotional Bible, na katabi nga raw niya sa pagtulog.

“Alam ni Daddy Ray kung gaano kagulo ang utak ko. Kaya ito ang regalo niya,” sabi ni Zeinab.

At siyempre, ang sunod-sunod na paandar nga, na sa simula pa lang ay nag-warning na si Zeinab, na sana ay hindi mamahalin.

“Save for our future, ‘di ba?” paalala ni Zeinab kay Bobby Ray.

“Nasa budget nga,” hirit ni Bobby Ray.

Panay ang tili ni Zeinab sa regalo ni Bobby Ray na Hermes slides, na paborito nga raw niya.

Super lakas din ng sigaw niya sa regalo na YSL na black heels/sandals.

“Hala, napakadame. Daddy nag-spend ka ng almost P500,000 para lang sa akin. Ang mahal nito!” sey ni Zeinab.

Pero, lalo siyang naloka nang ibigay sa kanya ang pang-apat na regalo, ang white Chanel, na gustong-gusto raw niya noon pa.

“Shit lagpas P500,000 ito. Siraulo ka!

“Sobrang gustong-gusto ko siya. Napakamahal nito, eh. Nakakaiyak.

“Pinakamahal na Christmas gift na natanggap ko ko ito.

“Daddy hindi ako sanay na nireregaluhan ng mahal. Pero tuwang-tuwa ako.

“Nanghina ako. First Chanel white bag ko ito!” sabi pa rin ni Zeinab.

“Para akong nag-shopping. Napakakuripot nitong tao ‘to para sa sarili niya. Pero sa mga mahal niya, sobrang generous,” dugtong na chika pa ni Zeinab.

Anyway, sa February 19 ang birthday ni Ray, at pressure na pressure na raw siya kung ano ang ireregalo niya sa dyowa niya.

“Pero ngayon, iPhone 15 Pro-Max ang regalo ko kay Daddy,” sey niya.

Pero siyempre, ang pinaka-bongga sa lahat ay ang mismong regalo ni Zeinab sa sarili niya. Dalawang taon daw niyang hinintay ang regalo na `yon, na ngayon lang dumating sa kanya.

Binili nga niya ang inaasam na Lexus van.

“Na-delay ng dalawang taon. Ang bango. Nakakakilig ang amoy. Lord maraming salamat. You always got me.

“Working hard si Mommy Zeinab niyo. Trabaho nang trabaho para makuha ang gusto,” pahayag pa ni Zeinab.

Oh, di ba? Bongga talaga! At lahat ‘yan ay nakuha nga ni Zeinab sa pagba-vlog, ha! Winner, di ba? (Dondon Sermino)