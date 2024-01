Tuloy ang serbisyo sa mga Dabawenyo

Isa sa mga prayoridad ng inyong Kuya Pulong bilang isang mambabatas ay ang pagkakaroon ng de-kalidad na edukasyon ng ating mga kababayan.

Kaya naman sa Davao City, isa sa mga programa ng tanggapan ng Davao City 1st District Congressional District Office ay ang paghahatid ng tulong sa mga college students na hirap na makapag-aral.

Sa pakikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education (CHED), nakapaghatid ang tanggapan ng inyong Kuya Pulong sa 59 estudyanteng Dabawenyo na enrolled sa mga State Universities and Colleges (SUCs) ng tig-P25,000 na cash grant.

Ang tulong ay mula sa Student Monetary Assistance for Recovery and Transition (SMART) program na isang inisyatibo ng Kamara de Representante at ng CHED.

Layunin ng SMART program na marami ang makapagtapos ng kolehiyo sa gitna ng kahirapang dinaranas ng maraming pamilya ngayon.

Kahit kasi natapos na ang pandemya, marami pa ring mga magulang ang hindi pa rin nakakabalik sa trabaho o kaya naman ay hirap na maitaguyod ang kanilang pamilya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin.

May badyet na P1 billion ang SMART program na nagsimula lamang nitong nakaraang taon.

Sa distrito ng inyong Kuya Pulong, may nakalaan na 80 slots para sa mga gustong mag-apply na college students na nag-aaral sa SUCs.

Maaring magtungo ang mga interesadong aplikante sa tanggapan ng inyong Kuya Pulong sa Davao City.

Ilan sa mga natulungan na ng tanggapan natin sa pamamagitan ng SMART program ay mga solo parents, working students, at mga anak ng magsasaka sa Davao.

Ilan lamang yan sa mga programa at proyekto ng inyong Kuya Pulong para mapabuti at mapagaan ang buhay ng mga Dabawenyo.

Tulad na ng ating naipangako, patuloy ang serbisyo ng inyong Kuya Pulong sa mga Dabawenyo kahit pa tayo ay makaharap ng ilang mga balakid o pagkakait ng pondo.