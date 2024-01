TNT sniper Roger Ray Pogoy nakatanggap ng milagro matapos kausapin ang Diyos

Quarters game sa Miyerkoles:

(PhilSports Arena/Pasig City)

4:pm – (4) Phoenix vs Meralco (5)

8 pm – (1) Magnolia vs TNT (8)

(*Phoenix, Magnolia twice-to-beat)

MILAGRO kay RR Pogoy na agarang nakabalik sa paglalaro mula sa heart ailment.

December pa ay cleared na siyang maglaro, naghintay lang ng pagkakataon habang nagpapakondisyon.

Naglaro pa ang shooting guard sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup noong August-September, pagkatapos ay na-diagnose na may sakit sa puso. Sinabihan siya noon na hanggang anim na buwan siyang mawawala.

“Una kasi, sabi ng doktor six months (papahinga). Miracle talaga kaya salamat kay Lord,” anang 6-foot-2 sniper ng TNT pagkatapos ng PBA Commissioner’s Cup debut niya sa PhilSports Arena nitong Linggo.

“Nagpa-MRI ako ulit, wala nang nakita. Miracle talaga kasi pinaaga Niya.”

Sa kanyang unang laro sa season at sa conference, nagsumite si Pogoy ng 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 steals kontra 1 turnover sa 116-96 win ng Tropang Giga kontra Phoenix.

Pasado na para sa isang matagal nagarahe ang clip niyang 4 of 12 sa field at 3 for 7 sa 3-pointers sa loob ng 20 minutes off the bench.

Kahit si Pogoy ay hindi makapaniwala na dadapuan siya ng sakit.

“Na-shock and na-down din, kasi galing lang ako sa World Cup, highest level of basketball galing ako doon tapos biglang down,” anang 31-year-old Cebuano.

Tinanggap din niya, doon lumapit sa nasa Itaas.

“Nag-pray lang ako,” dagdag ng gunner na produkto ng FEU. “Sabi ko kay Lord, Ikaw na ang bahala sa akin. Kung pabalikin mo ako, kung ano ang plano mo, basta tiwala lang ako sa ‘yo.”

Bunga ng panalo, inupuan ng Tropa ang No. 8 spot, humabol sa quarterfinals laban sa twice-to-beat at top seed Magnolia.

(Vladi Eduarte)