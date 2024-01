Sobrang tibay sa padyakan! Jude Francisco petmalu sa Dinagyang Criterium

INAGAW ni Jude Francisco ng 7-Eleven Road Bike Philippines ang korona sa pagtatala ng nakamamanghang panalo laban sa mga matataas at mas kinikilalang karibal sa paspasan sa finish line sa ginanap na Dinagyang Criterium sa Iloilo City.

Inangkin ng ipinagmamalaki ng Taytay, Rizal sa pamumuno nito sa loob ng isang oras + 3 lap na karera ang karangalan mula sa paglusot nito sa labanan patungo sa finish line para talunin ang dominanteng rider na sina Steve Hora at Ronald Oranza na parehong mula sa Standard Insurance at Dominic Perez ng Go for Gold.

Umabot sa 110 rider ang nakipagkumpitensiya sa U23-Elite Category na mayroong dalawang yugto, isang eliminasyon na ginanap nitong Linggo ng umaga at ang final round sa hapon, ito ang ikalawang malaking panalo ni Francisco sa mga lokal na karera pagkatapos nito angkinan ang Fil-Am Criterium noong nakaraang taon.

Bukod sa 7-Eleven, Standrad Insurance at Go for Gold, lumahok din sa karera ang Continental team ng Victoria Sports at iba pang malalaking club na nagsilbing qualifying para sa pagsasagawa ng PhilCycling Nationals Championships sa susunod na buwan sa Tagaytay.

(Lito Oredo)