Seth pinakilig si Francine

Kinakiligan ng mga netizen ang larawang ibinahagi ng aktor na si Seth Fedelin kasama ang katambal na si Francine Diaz sa kanyang social media account.

Sa post ni Seth sa kanyang Instagram, nagbahagi siya ng larawan na kung saan magkasama sila ni Francine.

Sabi ni Seth sa kanyang caption, “You’re a sky full of stars…”

Napuno naman ng magagandang komento ang post na ito ni Seth.

Marami ang nagsabing for sure ay kinilig si Francine sa post na iyon ni Seth.

Sabi pa ng iba:

“That caption is another way to say ‘Whatever you do is awesome and I love you no matter what’.”

“Ayyyyyyyyyy! Okay alitaptap kami dito! Hahahahahaha.”

“sky and stars… tapos kami ‘yung cloudies nyo.”

“Yeeee, di papatalo manok namin.”

“Ilove you franseth ganyan lang mga anak ah . magmahalan hanggang dulo walang iwanan… kayo ang aking pahinga dito sa Saudi. pagtapos ng work franseth na.”

Nakakakilig nga naman talaga si Seth sa paandar niya kay Francine, ha!

‘Yun na! (John Vincent Pagaduan)