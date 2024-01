Kinagigiliwan ngayon sa social media ang isang tarpaulin na may kakaibang pagbati!

Ibinahagi ito ni Chester Dela Rea tubong General Trias, Cavite kung saan makikita ang ginawa niyang pag-flex sa kanyang girlfriend na si Eunita.

Makikita sa uploaded picture na pina-tarpaulin niya ito na tila pumasa sa board exam ang ganap. Imbes na congratulations ay ‘Happy 2nd Monthsary’ ang nakalagay dito na may kasama pang balloons bilang disenyo.

Ani Chester, taong 2016 umano sila unang nagkakilala ng kanyang nobya at tila nalove at first sight siya rito.

Humakot ito ng libo-libong HAHA reaction at komento mula sa mga netizens.

Para kay Rudy Sim, “Buti di nilagyan ng ” we will miss you” kundi matik yan break agad.”

“Kaya raw nagce-celebrate ng monthsary dahil hindi na aabot sa anniversary heheh. Happy monthsary anyway,” hirit ni Jerome Geriente.

Saad naman ni Elmer Imperial, “Ung isa 299 lang ung engagement ring in 8 years relationship 299 ilang case ng beer naubos nang lalake na un.. ito nag effort pa sa tarpulin.. makikita pinag kaiba.”

“Para sa akin, gusto lang ipaalam ni bf na off-limits na c gf. That one is a true love,” dagdag pa ng isang user.

Ikaw, anong mararamdaman mo kung ipa-tarpaulin ka ng bebe mo? (Moises Caleon)