San Miguel-PSA Awards! Alex Eala, Tots Carlos kikilalanin angking galing

SI Alex Eala ang Ms. Tennis, Ms. Volleyball si Diana Mae ‘Tots’ Carlos sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa January 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Kasama nina Eala, 18, at Carlos, 25, sina June Mar Fajardo (Mr. Basketball) at Sarina Bolden (Ms. Football) na tatanggap ng special award mula sa oldest media organization ng bansa na pinamumunuan ngayon ni Nelson Beltran, sports editor ng The Philippine Star.

Ang pagkilala kay world no. 2 pole vaulter EJ Obiena ang highlight ng formal event na hatid ng leading sports entertainment gateway ArenaPlus, PSC, POC, Milo, PLDT/Smart at Cignal bilang major sponsors.

Ang gala night ay suportado rin ng PBA, PVL, 1-Pacman Partylist Mikee Romero at Rain or Shine.

Dalawang ITF Circuit titles ang tinuhog ni Eala nitong 2023 para pumasok sa Top 200 rankings sa buong mundo. Sa 19th Asian Games sa Hangzhou, tinapos ni Eala ang anim na dekadang tagtuyot sa medalya nang ibulsa ang bronze sa women’s singles bago nakipagtambalan kay Francis Casey Alcantara para sa podium finish din sa mixed doubles.

Habang nagpapagaling mula injury si star Alyssa Valdez, si Carlos ang namuno sa Creamline sa pagsikwat ng Premier Volleyball League First All-Filipino Conference kontra Petro Gazz.

PVL Most Valuable Player sa torneo si Carlos. Bago natapos ang 2023, pinangunahan din ng produkto ng UP ang Cool Smashers sa two-game sweep sa Choco Mucho sa second All-Filipino Championship at itinanghal na Finals MVP sa harap ng record crowd 24,459 sa Smart Araneta Coliseum.

(Vladi Eduarte)