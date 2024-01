Sa 2027 pakakasal: Ivana kulay pink ang love life, kilig sa non-showbiz boylet

Aliw ang vlog ni Bea Alonzo, na guest niya si Ivana Alawi. Super touch nga si Bea na pinatuloy siya ni Ivana sa mismong condo nito sa Makati City.

At siyempre, kakaiba ang content nila, ang ‘A to Z Challenge’ na, na bawat letra ay nire-relate nila sa buhay nila.

Pero siyempre, tuwang-tuwa si Bea dahil sa napakalinis daw na bahay ni Ivana.

“Ang linis-linis ng bahay mo!” sabi ni Bea kay Ivana.

At siyempre, puring-puri rin ni Bea si Ivana na ang ganda-ganda nga raw.

“Ang ganda-ganda mo. Ang ganda mo sa personal!” sabi pa ni Bea.

“Mas maganda ka!” sagot ni Ivana kay Bea.

Siyempre, ang isa sa napag-usapan nila ay ang love life. Tanong nga ay kung anong kulay maihahambing ang love life nila?

“Red na red. Bright red!” sabi ni Bea.

“Pink!” sagot ni Ivana.

“Pa-red pa lang!” hirit ni Bea kay Ivana.

“Namula ka girl!” sita ni Bea kay Ivana.

“Bago pa lang!” sabi naman ni Ivana.

“Kilala ko ba ito?” tanong ni Bea kay Ivana.

“Hindi siya artista!” sagot ni Ivana.

Pero, ano ba ang tipong lalaki ni Ivana?

“Ayoko ng poging-poging-pogi. Mas gusto ko ang ugali niya. Gusto ko honest, caring sa family!” sagot ni Ivana.

Siyempre, si Bea ay si Dominic Roque, di ba?

Kaya ang wish ni Bea kay Ivana, “Wish ko sa iyo, sana ‘yan na `yan. Siya na ang magpapa-red ng kulay ng buhay mo.”

Selosa ba sila?

“Hindi ako selosa. Naloloko na nga ako, hindi ko pa alam! Kasi hindi ako nag-i-imbestiga!” sagot ni Bea.

“Ako selosa dati, pero ngayon hindi na, binawasan ko na.”

“Bakit naloko ka na ba?” tanong ni Bea kay Ivana.

“Ang dami nang nanloko sa akin!” sabi naman ni Ivana.

Ano ang ayaw nila sa lalaki?

“Bastos, mayabang!” sagot ni Ivana.

“Naseseksihan ako sa tao na walang insecurities. Ako kasi maraming insecurities,” sabi naman ni Bea.

Ano ang pinakamahal na regalo na naibigay nila sa lalaki?

“Pinang-shopping ko siya ng mga latest sa Fendi. So, ang dami niyang nakuha…,” tila hiyang-hiya na sagot ni Ivana.

“Binigyan ko siya ng watch. Pero bagets pa ako noon, so feeling ko malaking-malaki na `yon!” sabi naman ni Bea.

Ano ang wish nila?

“Gusto ko mapaayos ang family ko. Each one of them may house and business. Sa ngayon dalawa pa lang. Ang brother ko may land na siya, so puwede na siyang mag-asawa. So ang ate ko na lang,” sagot ni Ivana.

“To build a family. Gusto ko na magkaroon ng little Bea, and little Dom. Raise God fearing children,” sambit naman ni Bea.

Wala pa ba sa plano ni Ivana ang mag-asawa? Si Bea kasi ay magpapakasal na kay Dom ngayong 2024.

“Noon gusto ko 18 mag-asawa na. Then, 21. Then, 27 ako ngayon. So, ngayon gusto ko pag 30 na ako mag-asawa!” sabi naman ni Ivana.

So, tatlong taon pa pala ang hihintayin ng boylet ni Ivana ngayon bago sila magpakasal, ha! Meaning, sa 2027 pa sila puwedeng pakasal.

Bongga! (Dondon Sermino)