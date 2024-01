Ricci todo iwas sumawsaw sa isyu ni Andrea

Tama lang naman na hindi mag-comment o magsalita si Ricci Rivero tungkol sa ex-girlfriend niyang si Andrea Brillantes, ha!

Pangit naman na may girlfriend na siya ngayon, si Laguna Councilor Leren Mae Bautista, tapos magkokomento pa siya sa mga isyu ng dati niyang dyowa.

“Any comment wala po,” buong ningning na sagot niya sa isang panayam.

Sabi nga niya, masaya siya sa kanyang career at love life, kaya walang rason para sumawsaw pa siya sa isyu ni Andrea. Napilitan lang daw siyang magsalita noon dahil nadadamay na ang pamilya niya.

“From the very start, I just wanted peace for everyone. Ako gusto ko lang family ko masaya. I’m very lucky to be happy as well both career relationship ngayon. Wala ako anything against kahit sino.

“Kaya ako nagsalita before just for the sake for people to hear my side,” sabi pa niya.

“Nagsasalita lang ako if bugbog na family ko and Leren, which I think they don’t deserve. Sa akin wala. Kasi pumasok ako sa relationship, I know how social media plays on our lives and spotlight we got in that time.

“Walang anything. No bad blood. Masakit lang for my family, they don’t deserve the words and judgment,” dagdag na chika pa niya.

Well, again, tama lang na wag siyang magsalita about Andrea. Sa totoo lang naman kasi, kahit ano pa ang sabihin niya, hinding-hindi na siya mapapatawad ng mga tagahanga ni Andrea, di ba?

So, less talk, less mistake! (Dondon Sermino)