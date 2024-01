Ria, Zanjoe naipit sa gulo ng KathNiel

Daming nagtatanong kung ano kaya ang reaksyon o kaninong side kaya pumapanig sina Ria Atayde at Zanjoe Marudo sa nangyayaring gulo kina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Ang dami-rami na ngang nadadamay sa KathNiel isyu, ha! Lalo na noong naglabasan ang iba’t ibang pangalan ng mga babae, na ang iba, ay masaya na sa buhay nila bilang misis.

Sa ngayon kasi, tila nawala na ang dalawa sa circle of friends ni Kathryn. Sa recent event na pinuntahan ni Kathryn, sina Maja Salvador, Rambo Nuñez, Miles Ocampo, Alora Sasam, Loisa Andalio, pati na ang magdyowang Joshua Garcia, Emilienne Vigier, ang mga kasama niya, at ibang non-showbiz friends.

Hindi na nga raw tulad noon, na kung nasaan ang KathNiel, nandoon din sina Ria, Zanjoe.

Anyway, busy nga kasi si Ria sa serye nila ni Jane Oineza.

At sabi nga niya, mas game siya sa tarayan, bangayan, sampalan scene, kasama ang matalik niyang kaibigan na si Jane, sa teleserye nilang ‘Nag-aapoy na Damdamin’.

“Mas komportable kami sa mga scene na bangayan kasi alam namin na magkaibigan kami. Inaalalay namin ang isa’t isa. Hindi siya ‘yung ‘Oh, ngungudngurin ko ang mukha niya sa sahig’,” natatawang chika ni Ria nang bumisita sila ni Jane sa ‘Magandang Buhay’.

Nag-agree rin si Jane at kuwento pa niya na madaming beses sa kanilang mga eksena na after nilang magsampalan ni Ria, tatakbo pa sila sa isa’t isa para kamustahin at siguraduhing hindi sila nasaktan.

Sa sobrang close na nga nila on at off cam, nagtatawanan na lang sila pagkatapos ng mga intense scenes bilang ang magkaribal na sina Olivia at Melinda sa serye.

Chika pa ni Jane, isa si Ria sa pinaka-close niyang kaibigan at kahit may differences sila sa kanilang personalities, click na click pa rin sila kaya madali na lang ang kanilang trabaho bilang co-stars.

“May differences din pero ang dami rin kasi naming similarities. Kung saan man kami may pagkaka-iba, nagco-compliment din ‘yung differences namin,” sey ni Jane.

Para naman kay Ria, siya ‘yung klaseng tao na minsan gusto niyang makapag-isa pero madalas din naman ay super friendly niya sa lahat.

“I need my time alone din. I think ‘yun ang common misconception sa akin na sobra akong maka-tao,” chika ni Ria.

Samantala, super proud nina Ria at Jane sa success ng ‘Nag-aapoy na Damdamin’ at labis silang nagpapasalamat sa kanilang mga co-stars at pati sa viewers na tumutok sa serye. (Dondon Sermino)