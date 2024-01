Nag-uwi ng 33 awards ang mga delegates mula Philippine Science High School – Southern Mindanao Campus sa idinaos na Hong Kong International Science Olympiad (HKISO) 2023 – Heat Round.

Kabilang dito ang 8 gold, 12 silver, 8 bronze, at 5 merit awards na kanilang napanalunan mula sa apat na kategorya: physics, biology, chemistry, at integrated science.

Ayon sa official website ng HKISO, ito ay isang kompetisyon na ginaganap taon-taon na dinadaluhan ng mga students mula Grade 2 hanggang Grade 12 mula iba’t ibang mga bansa.

“Husay Pisay Scholars! We are proud of you!” pagbati ng PSHS sa kanilang Facebook post.

Talaga namang petmalu sa galing ang mga Pisay students na ito! (Moises Caleon)