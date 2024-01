Patuloy na mararanasan hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon ang malakas na El Niño phenomenon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa, maaaring maramdaman ang epekto ng El Niño hanggang sa Mayo.

Magiging El Niño Southern Oscillation (ENSO)-neutral naman ito hanggang Hunyo.

Ayon sa US’ National Weather Service, ito ay isang climate pattern kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa temperatura ng tubig sa central at eastern tropical Pacific Ocean.

“Majority of global climate models suggest that El Niño will likely persist until the March-April-May 2024 season with a transition to ENSO-neutral in the April-May-June 2024 season,” ayon sa Pagasa.

Kaya naman nanawagan ang Pagasa sa lahat ng ahensya ng gobyerno pati na sa publiko na gawin ang lahat ng precautionary measures laban sa epekto nito.

Nauna nang bumuo si Pangulong Ferdinand ”Bongbong” Marcos Jr. ng Task Force El Niño para tumutok sa El Niño phenomenon. (Natalia Antonio)