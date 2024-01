Naghahanda na ang Partido Federal ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections.

Inatasan na ni Ilocos Norte Rep. Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos ang mga opis¬yal ng partido sa National Directorate meeting noong Enero 12 na bilisan na ang preparasyon para sa darating na halalan.

Ang meeting ay dinaluhan ng mga miyembro ng National Executive Committee sa pamumuno ng National President Governor Reynaldo S. Ta-mayo Jr.

“We all have to work double-time,” giit ni Rep. Marcos.

Sa naturang pulong, binigyang-diin ni Rep. Marcos ang pagbuo ng kumpletong lineup ng senatorial candidate na sumusuporta sa mga isinusulong ng administrasyon.

Tinanggap naman ng mga opisyal ng partido ang hamon ni Marcos at nangakong palalakasin ang lapian upang makabuo ng malakas na lineup sa darating na halalan.

“Let’s take it all upon ourselves to take the initiative not just in ensuring the internal affairs of the party are in order; we need to make our presence felt,” ayon sa presidential son.