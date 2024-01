Paggising sa gitna ng tulog, normal nga ba?

Sleeping is life! Masarap sa pakiramdam ang makatulog at makakumpleto ng 8 oras na tulog!

Pero paano kung sa gitna ng iyong pagkakahimbing ay palagi kang nagigising?

Marami ang nagigising ng dalawa hanggang tatlong beses sa gitna ng gabi, normal nga ba ito?

Kadalasang nakakaabala sa ating tulog ang ingay, pag naiinitan o nilalamig, o kaya ay pag ikaw ay naiihi.

“It’s actually normal to wake up several times per night, but awakenings need to be more than three to five minutes long to be remembered the following day,” ayon kay Dr. Audrey Wells, MD, isang sleep medicine physician at founder ng Super Sleep.

Sabi naman ng Sleep medicine doctor at Renuna CEO Dr, David Rosen MD, karamihan sa mga ito, nakakalimutan nilang sila ay nagigising.

Pero kung ito ay napapadalas, maaaring ikaw ay mayroong sleep apnea.

Kailangan na ring kumonsulta sa doktor kung hindi ka na makabalik sa iyong tulog.

“Trouble falling back to sleep is most frequently due to what is called psychophysiological insomnia,” ayon kay Dr. Rosen.

“This is the most common form of insomnia and is related to having developed thoughts and behaviors about our sleep that serve to perpetuate insomnia,” dagdag nito.

Kaya babala ni Dr. Rosen, iwasan ang paggamit ng cellphone, computer, tablet, o panunuod ng TV sa iyong higaan upang maiwasan ang psychophysiological insomnia.

Kung hindi na makatulog ay bumangon na at gumawa ng isang “boring” na bagay at bumalik ulit sa higaan kapag nakaramdam na ng antok. (Natalia Antonio)