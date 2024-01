Pabuya inalok vs doc-kagawad murder

Nag-alok ng P200,000 pabuya ang alkalde ng Calapan City sa makapagbibigay ng impormasyon para sa ikaaaresto ng pumaslang sa dentista na kagawad ng Brgy. San Vicente Central, Calapan City, Oriental Mindoro na si Dr. Agustin “Doc Ting” Bolor, Jr.

Kinondena din ni Calapan City Mayor Malou Morillo ang pagpatay sa barangay kagawad.

Sa pahayag, sinabi ni Morillo na siya at ang buong pamahalaang lungsod ng Calapan ay lubos na nakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng dentista na pinagnakawan at pinaslang ng hindi pa nakikilalang mga salarin.

Ani Morillo, sinimulan na ng Calapan City Police ang imbestigasyon at mga hakbang upang matukoy at mahuli ang suspek at kung sino man ang mga kasabwat nito.

Dagdag pa ni Morillo, si Doc Ting ay isang mahusay na dentista, pilantropo at kapwa nya lingkod bayan na nanilbihan bilang dating kapitan at ngayo’y konsehal ng Barangay San Vicente Central.

Samantala, pagnanakaw ang nakikita ng mga imbestigador na motibo sa pagpatay kay Bolor.

Ayon kay PLtCol. Danilo Druz, hepe ng Calapan City Police, magulo ang loob ng bahay ng biktima na palatandaan na hinalughog ito ng salarin.

Hindi pa matukoy ang mga nawalang gamit at halaga nito.

Hinala ng mga otoridad, kilala ng biktima ang salarin.

Hinihintay pa ng Calapan police ang resulta ng pagsusuri ng SOCO para sa kanilang susunod na hakbang para matukoy ang salarin. (Ronilo Dagos)