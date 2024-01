Oil mill sa Laguna, 2 araw nang nagliliyab

Nasa dalawang araw nang patuloy na nasusunog ang isang oil mill sa Alaminos, Laguna.

Ayon sa Bureau of Fire Alaminos, nagsimulang sumiklab ang sunog dakong alas-2:30 pa ng madaling araw noong Linggo sa warehouse ng Frances & Sons Oil Mill na nasa Maharlika highway sa Barangay San Benito.

Mula umaga ay itinaas na ito sa ikatlong alarma at nirespondehan na ng iba’t ibang pamatay sunog sa mga bayan at lungsod ng Laguna at ilang bumbero mula sa Batangas province.

Kabilang sa tinupok na ng apoy ay ang kanilang warehouse na nasa 2000 square meters ang laki, mga truck at mga equipment sa oil mill at ang imbakan ng kopra.

Nahihirapan umano ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil sa patuloy na nagiging langis ang mga nasusunog na kopra na lalong naglalagablab kapag binobomba ng tubig.

Habang sinusulat ang balitang ito’y patuloy pa ring nagtutulong-tulong ang nasa 16 na pamatay sunog at gumamit na ng kemikal para makontrol ang apoy at hindi na madamay pa ang mga katabing establisyemento.

Ang sunog ay naging dahilan din ng masikip na daloy ng trapiko sa bahagi Maharlika highway sa bayan ng Alaminos at San Pablo City.

Wala namang naiulat na nasaktan o casualty sa sunog.

Patuloy pa ring nakaantabay ang Alaminos police para sa seguridad ng paligid na isang commercial area. (Ronilo Dagos)