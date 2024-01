NPA nalagasan sa bakbakan

Isang miyembro ng teroristang grupong New People’s Army ang nalagas sa engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at mga tauhan ng PNP at Army sa Sitio Lapinig, Brgy. Togswe, Gubat Sorsogon nitong Linggo ng gabi.

Ayon sa report ni PLTGen Rhoderick Armamento, commander ng Area Police Command- Southern Luzon (APC-SL), nagpapatrolya ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng PNP kasama ng PNP-SAF, at mga tauhan ng 31st IB, ng Army at iba pang government units, nang makasagupa ng mga ito ang nasa 10 mga rebelde dakong alas-6:30 ng gabi.

Tumagal ng halos 26 na minuto ang labanan at nang matapos ang putukan ay nagresulta sa pagkamatay ng isang rebelde na nakilala sa mga pangalang Baltazar/Jonathan Hapa at may mga alyas n Patrick/Pangga.

Narekober din sa encounter site ang isang M14 rifle, mga bala at isang granada.

Wala namang naiulat na casualty sa panig ng pamahalaan.

Patuloy pang tinutugis ng mga tauhan ng army ang mga umatras na rebelde. (Ronilo Dagos)