Nangingibabaw ang dugong Noypi! Levi Jung-Ruivivar kakana para sa Philippine squad

NAGHAHANGAD na makapagkuwalipika ang isa pang Fil-Am gymnast na si Levi Jung-Ruivivar sa mga bagong rekruta ng Gymnastics Association of the Philippines (GAP) na sa nalalapit na ganapin na 2024 Paris Olympics sa France.

Ang bagong recruit ng Philippine National Women’s Artistic Gymnastics Team na si Jung-Ruivivar ay agad na makikita sa aksiyon sa gaganapin na mga qualifying tournaments kung saan nakataya at makakakuha ang kwalipikasyon para sa Olympics.

Habang hinihintay ang kanyang kapalaran, si Jung-Ruivivar ay tinanggap bilang isang student-athlete sa Stanford University at makikipagkumpitensiya sa US NCAA.

Si Jung-Ruivivar ay dapat na sumali sa pambansang delegasyon sa Asian Games, ngunit hindi nakuha ang permiso mula sa mga organizer upang makipagkumpetensiya sa Hangzhou.

“It fills me with so much pride,” sabi lamang ng Fil-Am gymnast sa paglahok nito sa national team kung saan makakasama nito ang dalawa pang rekruta na sina Kylee Kvamme at Emma Lauren Malabuyo.

Una nang nakapagkuwalipika ang isa pang Fil-Am gymnast na si Aleah Finnegan para sa kababaihan sa Paris Olympics para samahan ang two-time world champion na si Carlos Edriel Yulo.

Matatandaan na isang kahanga-hangang hakbang na nagdesisyon si Jung-Ruivivar na lumipat ng koponan matapos na kumatawan sa Estados Unidos sa loob ng ilang taon at naghahanda na siya ngayon na makipagkumpetensiya para sa Pilipinas.

Ibinahagi ng 17-anyos na gymnast ang kanyang desisyon dahil sa kanyang ama na si Anthony na isinilang sa Pilipinas bagaman lumaki sa Estados Unidos.

(Lito Oredo)