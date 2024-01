Nakakaduda! Kim, Paulo sabay nagka-COVID

Nakakaloka, parehong hindi nakapunta sa ABS-CBN sina Kim Chiu, Paulo Avelino para sa presscon ng teleserye version ng ‘Linlang’, ha!

Parehong nag-positive sa COVID sina Kim, Paulo.

Sabay pa nagka-COVID ang dalawa, ‘noh?!

Sabi nga ni Kim, “Nandiyan pa rin po ang COVID.”

So dahil parehong may COVID, naka-Zoom lang ang ChiuPau sa presscon ng ‘Linlang’.

Pero siyempre, dahil sabay pang nagka-COVID sina Kim at Paulo, may mga napataas ang kilay.

Tanong tuloy — sa sobrang close ba nina Kim, Paulo ay nagkahawaan sila?

Well, siyempre ang pinalalabas nga kasi ng iba ay may relasyon nga ang ChiuPau.

Sana lang ay puwede silang tanungin kung totoo ba ‘yon, ha!

Anyway, sa January 22 na nga pala eere ang teleserye version ng ‘Linlang’ sa TV5, A2Z, at lahat ng platforms ng ABS-CBN.

Bale 8:45pm ito after ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kaya nga nagre-react ang fans nina Donny Pangilinan, Belle Mariano dahil mas late na mapapanood ang ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sa teleserye nina Kim, Paulo, ha!

At dahil teleserye version, mas mahaba na ito at mas nakakaloka ang dialogues nina Kim, Paulo, Maricel Soriano, JM de Guzman, Kaila Estrada, Ruby Ruiz, at iba pa.

‘Yun na!