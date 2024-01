Nagmarka sa larangan ng golf! Miguel Tabuena, Bianca Pagdanganan, Juvic Pagunsan pinakinang taong 2023

IWINAGAYWAY nina pros Miguel Luis Tabuena, Bianca Isabel Pagdanganan at Juvic Pagunsan ang bandila ng ‘Pinas sa golf sa labas at loob ng bansa sa katatapos na taong 2023.

Sa grupo, si 2016 Rio De Janeiro Olympian Tabuena ang labis na kuminang sa pagtapos ng No. 2 sa 28th Asian Tour Order of Merit sa 1,436.60 points sa likod ng 16 events na may siyam na Top 10 finishes, tampok ang paghahari sa $750K 2nd DGC Open sa Delhi Golf Club sa India noong March.

‘Di sukat akalaing mauungusan pa niya ng isang palo lang si Indian Rashid Khan upang isubi ang tumataginting na $135K o P7.5M sa apat na araw lang na kayod, sinundan pa ang yapak sa tagumpay ng huling Pinoy na nagpasiklab na si Ben Arda sa 1969 Indian Open.

Ang bogey-free 65 niya na naging course record ang nagkaloob sa kanya ng 12-under 276 total sa pagbalikwas sa anim na palong pagkaiwan patungo sa final 18 holes.

Pangatlo niyang titulo ito sa AT sapol noong 2015, huling nagwagi sa 2018 Queen’s Cup Thailand.

Pinakamalaking premyo ang tinapyas ni Tabuena, 29, sa nasabing taon upang siguraduhin ding may papalo pang pambato ng bansa para sa ika-29 na edisyon ng continental men’s pro circuit sa taong ito.

Lumagak na pang-apat ang may 5-6 ang taas at ipinagmamalaki ng Manila sa 20th Macao Open nitong December na may $45,500 (P2.5M) at sa World City Championship sa Hong Kong (March) na kaparehas ng cash prize niya sa Macao.

Pero ang pangalawang paldong hinablot ni Tabuena sa isa pang torneo ay ang $57,533.33 (P3.2M) sa pagpang-anim noong Mayo sa International Series Singapore.

Sa katapusan ng taon, siya ay may kinitang $532,936 (halos P30M) at tapusin sa No. 392 ang men’s golf world ranking pagkaraan simulan ito sa nagdaang taong 2022 sa 1,166th.

Dehins nagpahuli si Pagdanganan, 26, na ipinagmamalaki ng Quezon City at kakuwadra ni Tabuena sa International Container Terminal Services , Inc. o ICTSI, binawi ang full card status para sa taon nang maupo sa 57th sa Top 100 Race to CME Globe Season ng 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023.

Sumungkit ang 5-4 ang taas na magandang dalaga ng tatlong Top 10 tapos sa US-based world’s premier ladies circuit sa kabila ng limitadong 12 torneo lang nang mawala ang full-membership status sa simula ng taon.

Sumegunda si Pagdaanganan sa The Ascendant LPGA benefiting Volunteers of America sa Texas noong October na may katapat na $143,411 (P8.05M), tersera sa Walmart NW Arkansas Championship sa Arkansas na may $112,775 (P6.3M).

Sagana rin sa kinita niya sa LPGA lang na umabot sa $404,277 (P22.7M). May $18,379 (P1.031M) din siya sa 10 torneo ng 43rd Epson Tour, bukod sa mga napasakamay sa Ladies Asian Golf Tour at Taiwan LPGA/Ladies Philippine Golf Tour.

Binuksan niya ang taon sa pagsukbit ng unang pro career crown sa $100K ICTSI Anvaya Cove Ladies International kontra kina veterans PK Kongkraphan at Pakin Kawinpakorn ng Thailand sa Morong, Bataan noong February.

“I’m not gonna lie, earlier this year, I had so many doubts,” bulalas ni Pagdanganan. “Like I said, when you’re in a really tough time it feels like it’s never gonna end and it seems like you’re never gonna get yourself out of it and the fact that I was able to do that and I kept working hard, persisting, and doing everything I could to try to get my game back, it takes a lot to be able to do that so I’m very proud of that.”

Sa pangatlong taon, inuwi naman ni Pagunsan, 2020+1 Tokyo Olympian gaya ni Pagdanganan, ang ikalawa niyang tagumpay sa 50th Japan Golf Tour, ang Golf Partner pro-Am Tournament sa Ibaraki na may ¥12M (P4.6M).

Mahigit isang dekada nang kumapanpanya ang dating AT chgampion sa JGT.

Sa PH Golf Tour bida sa OOM si Jhonnel Ababa sa P1.5M total winnings sa dalawang panalo, samantalang namayagpag sa LPGT si Daniella Uy sa tatlong panalo at kabuuan na kitang P808K.

Inalat ang National Golf Association of the Philippines sa liderato ni Martin Lorenzo nang mabokya sa medalya sa limang malalaking torneo ang mga ipinadala sa invidual at team play.

Ang mga ito ay sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia (May), 19th Asian Games sa China (October), 43rd Queen Sirikit Cup sa New Zeland (March), 33rd Eisenhower Trophy/30th Espirito Santo Trophy o World Amateur Team Championships (October) parehong sa UAE. (Ramil Cruz)