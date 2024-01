Nag-amok sa restobar na PNP opisyal sinibak

Sinibak na sa serbisyo si Police Lt. Col. Mark Julio Abong, ang kontrobersyal na opisyal ng Philippine National Police (PNP) na nagwala at nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City kamakailan.

Ayon kay PNP chief General Benjamin Acorda Jr., tuluyan nang sinibak sa tungkulin si Abong nitong Disyembre 18, 2023.

“Well as of this date, na-served na sa kanya yung dismissal order. I already signed the dismissal order and it should be implemented and based our records ay wala na sya (sa serbisyo),” pahayag ni Acorda sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Matatandaang si Abong, nakatalaga sa PNP Legal Service ay nagwala at nagpaputok ng baril sa loob ng isang restobar sa Quezon City nitong Nobyembre 2023.

Bukod dito ay nasangkot din si Abong sa insidente ng hit and run noong 2022 na ikinasawi ng isang traysikel drayber at ikasugat ng iba pa dahil sa tangka nitong pagtakas.

At dahil sa sibak na ito sa serbisyo, sinabi ni Acorda na wala nang matatanggap na benepisyo si Abong.

“Well with regards to benefits if you are dismissed you are not entitled to benefits,” paliwanag pa ni Acorda. (Edwin Balasa)