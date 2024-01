Mga nabibiling gamot na delikado sa senior citizen

May side effects at may mataas na panganib sa mga senior citizens ang anim na gamot na nabibili over the counter (OTC) dahil habang nagkakaedad ang isang tao ay nagiging sensitibo sa gamot ang katawan.

Dapat umanong tingnan ang ingredients ng gamot sa packaging at dapat na matiyak na ang ibang gamot na iyong iniinom ay walang aktibong ingredients na tulad ng gamot na nabili mo OTC.

Sa isinagawang pag-aaral sa mahigit 2 dosena senior citizen na umaasa sa OTC drugs kumpara sa younger adults, hindi nila alam na may panganib sa kalusugan at side effects ang mga iniinom nilang gamot.

Ayon sa nailathalang journal Cureus, nalaman na ang mga senior citizen ay umaasa sa OTC drugs dahil iniinom na nila ang naturang gamot noon pa at may tiwala sila at pamilyar sa gamot, hindi na rin kinakailangan na bumisita pa sa doktor para magpareseta, mas mura, malimit na inirerekomendanng doktor, kaibigan at pamilya.

Ang mga kadalasang sakit para uminom ng OTC drugs ay sakit sa ulo, sakit sa tiyan, ubo at lagnat at karamihan sa iniinom na gamot ay pain reliever.

Sa pananaliksik, ang mga senior ang madalas na dumaranas ng negatibong epekto ng OTC drugs.

“In general, older adults are more sensitive to the effects of medications, both good and bad. This means that often lower doses will be effective for older adults, and they have a greater likelihood of experiencing adverse effects,” ayon sa eksperto na si Barenholtz Levy .

Kinabibilangan ng mga pain reliever na non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) ang Advil at Motrin (ibuprofen), Aleve (naproxen), at aspirin sa dapat ingatan na inumin.

Lahat umanong ito ay posibleng maging sanhi ng ulcer at pagdurugo ng tiyan at ang matagal na pag-inom nito ay maaring magresulta ng problema sa puso at kidney.

Alamin sa doktor kung ang Tylenol ay mas ligtas kung pinaiinom nito dapat na alamin kung gaano katagal dahil ang acetaminophen ay maaring maging sanhi ng problema sa atay.

Sa kabila na ang aspirin ay ipinapayo para mapigilan ang atake sa puso at stroke, ang taong hindi pa nakakaranas ng stroke at heart attack ay hindi dapat uminom nito.

“Ang Benadryl (diphenhydramine) na ipinanggagamot sa allergic reaction ay hindi dapat inumin bilang sleep aid dahil ang matagal na paggamit nito ay maaring magresulta ng confusion at memory loss.

Habang ang Pseudoephedrine ay aktibong ingredient sa decongestant Sudafed Sinus Congestion kung saan ito ay nakakapagpataas ng dugo.

Ang Phenylephrine ay nakikita sa common drugs, kabilang ang Sudafed PE, Benadryl Allergy Plus Congestion, Vicks Sinex, Mucinex, Dayquil, Tylenol Sinus, at Advil Sinus Congestion. (Juliet de Loza-Cudia)