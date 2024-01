May nagtitiwala kahit kulelat! Isaiah Stewart, Detroit Pistons kursunada ng mga dehadista

NAKATUTOK ang mga dehadista sa Detroit Pistons na katapat ang Washington Wizards sa 2023-2024 NBA regular season ngayong araw ng Martes (Lunes sa Tate).

Ayon sa NBA bettors sa website, magandang dehado ang Pistons dahil kahit nasa ilalim sila ng Eastern Conference ay hindi naman kalakasan ang kanilang kalaban na Wizards may dibidendong 2.90 ang Detroit habang 1.44 ang sa Washington, pareho lamang silang nasa ilalim ng team standings.

Tangan ng Pistons ang 3-36 karta at nasa pang-15th place sila sa East, habang nasa pang-14 na upuan ang Wizards na may 7-31 baraha, bagaman may injuries ang key players ng Detroit ay posibleng sandalan nila sina Isaiah Stewart, Jaden Ivey, Kevin Knox II at Alec Burks para kalsuhan ang kanilang seven-game losing skid.

Sina Kyle Kuzma, Deni Avdija, Daniel Gafford at Jordan Poole naman ang ipaparada ng Wizards para ikadena ang pangalawang sunod na panalo.

(Elech Dawa)