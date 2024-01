Matteo may payo kay Robi para maging good husband

Nag-a-adjust na nga sa buhay may asawa si Robi Domingo na ikinasal kay Maqui Pineda noong January 6, 2024 sa San Isidro Parish Church sa Pulilan, Bulacan.

Sa kanyang post kasi sa X (dating Twitter) ay ibinahagi niya sa kanyang followers ang ilang paalala sa kanyang sarili bilang isang mabuting husband.

“Note to self,” umpisa niya.

Unang paalala sa kanyang sarili, “Ihiwalay ang puti sa de kolor.”

Pangalawa, “Ibaba ang toilet seat.”

“Magwalis, para happy si misis” naman ang huli at ikatlo niyang reminder.

Sa huli ay in-ask niya ang kanyang mga followers ng, “May suggestions and tips pa kayo?”

Isa sa mga sumagot at mukhang willing magbigay payo kay Robi ay ang kaibigan niya at dating Kapamilya star na si Matteo Guidicelli.

Sey ni Matteo, “Text me.”

Marami ngang netizen ang natuwa kay Matteo na hindi nagdamot ibahagi ang kanyang experience bilang husband ni Sarah Geronimo.

Ano-ano nga kaya ang ipapayo ni Matteo kay Robi?

Sundin naman kaya ni Robi ang mga ipapayo sa kanya ng mister ni Sarah?

Bonggels!