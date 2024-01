Nagkaisa ang mga empleyado ng Pamahalaang Lungsod ng Malabon na magbigay ng libreng serbisyo publiko sa bawat Malabueño sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor Jeannie Sandoval.

Nagsimula ito sa isang misa ng pasasalamat sa San Bartolome Church at sinundan ng sabay-sabay na back-to-back activities. Merong offsite job fair caravan para makapag-apply ang mga naghahanap ng trabaho at ma-hire on the spot habang ang mga Super Health Center ng lungsod sa barangay Longos, Tonsuya, Catmon, at Potrero ay nagbibigay ng dental check-up, libreng konsultasyon at pagbunot ng ngipin kasama ang probisyon. ng mga kinakailangang gamot. Ang Super Health Centers ay nagbigay din ng libreng Cancer screening, HIV/STD testing, gayundin ang libreng pagpapayo sa family planning.

Para sa mga Malabueño na nangangailanga ng legal na payo tungkol sa kanilang mga katanungan o suliranin, nakakita sila ng empatiya at libreng payo mula sa legal na departamento ng Pamahalaang Lungsod. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na ang bawat Malabueño ay maaaring gumawa ng matalinong desisyon at protektahan ang kanyang karapatan kahit anuman ang katayuan nya sa buhay.

Damang-dama ang pangako ng administrasyon ni Mayor Sandoval na sila ay walang kupas na maglilingkod sa bawat Malabueño. Libre ang pagpaparehistro at pamamahagi ng mga birth certificate sa Malabon City Hall habang ang kumpirmasyon at pamamahagi ng Malabon Ahon Blue Card ay patuloy din na isinagawa sa Duhat covered court at Diwa court mula ng 9:00am ng umaga hanggang 12 midnight.

Paliwanag ng City Administrator ng Malabon na si Dr Alex Rosete “Gusto ni Mayor Jeannie na ang bawat Malabueño ay matulungan sa kanilang pangangailangan lalo na ang mga pamilya na ngayon ay nakakaranas ng kahirapan”

Nagbigay din ng mga libreng self care na serbisyo gaya ng libreng gupit at manicure, pag-arko ng kilay at libreng massage na

sa Javier covered court ng Baranggay Baritan para mabigyan rin ng “Me-Time”. Habang ang mga bata at estudyante naman ay masayang naka tanggap ng libreng taho at sorbetes na ipinamigay sa iba’t ibang barangay.