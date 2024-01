Lyceum coach Francis Ligon naghari sa 3rd Noypi Chess

NAGKAMPEON si Francis Ligon sa katatapos na 3rd Noypi Chess Training Tournament-1950 pababa nitong Linggo sa SM Center Sangandaan sa Caloocan City.

Nakalikom ang Lyceum of the Philippines University (LPU) chess coach na si Ligon ng 6.5 points sapat upang magkampeon sa seven-round Swiss system competition.

Kinubra ni 32-year-old Ligon ang P6,000 at tropeo sa event na nilahukan ng 78 woodpushers.

Tinalo ni Ligon sina Louie Gines, Rhen Rhizzimhel Cristobal, Harris De Guia, Ralph Anthony Velasco, Joshua Roque at Allan Gabriel P. Hilario sa round one hanggang six, ayon sa pagkakasunod.

Tabla naman ang laro ni Ligon kay Set Canasta sa seventh at final round.

Nakuha ni Canasta ang second place finish at inuwi ang P3,000, habang sinungkit ni third placer Sem Canasta ang P2,000.

Samantala, tinalo ni Franiel Angela Magpily si David Leonard Azuela para umiskor ng perpektong 6.0 puntos para maghari sa kiddies 13-under.

Tinalo ni Jerick Faeldonia si Marco Piolo Sanido para makopo ang pangalawang pwesto.

(Elech Dawa)