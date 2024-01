Determinado ang gobyerno na ipatupad ang modernisasyon sa public utility vehicles (PUVs) kahit pa sunod-sunod ang kilos-protesta at tigil-pasada ng ilang transport groups na tutol sa programa.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III na hindi kayang pigilan ang PUV modernization dahil mas matimbang ang benepisyo ng programa sa mga commuter, operator at mga tsuper kumpara sa dahilan ng mga grupong tutol dito.

Nakatutok aniya ang gobyerno sa mas bentaheng maidudulot ng programa lalo na sa mga pasahero kaya tuloy-tuloy ang ginagawang calibration ng Department of Transportation para maging pulido ang implementasyon nito.

Naniniwala ang opisyal na malalampasan din ang mga kinakaharap na hamon sa PUV modernization program dahil walang ibang hangad ang gobyerno kundi gawing komportable at ligtas ang biyahe ng milyon-milyong pasahero hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa.

“We will remain focused on the program’s primary beneficiaries, the commuters. We believe that overcoming the program’s challenges will lead in dramatic transformation in our public transport system,” dagdag ni Guadiz. (Aileen Taliping)