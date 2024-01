Ibang pressure talaga para sa mga board takers ang maghintay ng resulta ng kanilang exams.

Kaya naman marami sa kanila ang talagang nagkukulong sa kwarto o nagliliwaliw kapag malapit na ang release day! At kapag oras na talaga, hindi na magkaintindihan kung naiiihi ba o napapatayo lang! Lalo na kung habang kumakain kayo at ini-enjoy ang gala kasama ang tropa, doon pa nag-release ng result ng board! Relate diyan ang magkakaibigang pare-parehong nagtake ng Licensure Examination for Teachers o LET at pare-pareho ring kabado nang abutan ng release day sa isang fast food resto!

Sa video nga na inupload ni Ma’am AJ sa kaniyang TikTok account, makikita na sa una pa lang ay kabado na ang magkakaibigan nang makitang naglabas na ng resulta ang PRC sa kanilang eksaminasyon. Kaya naman hindi namapagsidlan ang kaba ng apat na magkakaibigan at kaniya-kaniya nang dasal habang naghahalwat sa kanilang mga gadgets. Sa kalagitnaan nga ng pagtitingin sa loob ng resto, nagbrown out pa! Kaya doble ang pressure! Pero sa huli, ang apat na magkakaibigan, pasadong lahat sa LET at madamdaming umiyak sa kinakainan.

Nagbigay naman ng kani-kanilang pagbati ang mga netizens sa magkakaibigan. Umabot na rin sa higit 2 million views ang nasabing video ni Ma’am AJ at pinusuan na rin ng nasa 248k users. (MJ Osinsao)