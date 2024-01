Kapag inuman, maraming eksena riyan! Lalo na kung pare-parehas kayo ng trip ng buong tropa!

Kaya naman hindi mawawala ang tawanan at saya sa mga bonding ng magtotropa! Tulad nan ga lang ng isang viral video sa TikTok na level up ang trip sa inuman dahil nagkaroon ng binyag sa pool! At hindi bata ang bininyagan kundi ang lasing na kaibigan!

Sa video nga na inupload ni @jcvargas__, makikita na bitbit ng lalaki ang kaniyang kaibigan na nakatulog na sa kalasingan sa swimming pool at doon ay aliw na tila binabtismuhan ito! Napuno pa nga ng tawanan ang nasabing baptismo ng lasing na kaibigan na walang kamalay-malay na siya ay nasa pool na sa himbing ng tulog nito.

“POv; na d3ad$ sa kalasingan kaibigan mo but u have ME to make you BORN AGAIN,” caption ni Jc sa kaniyang video!

Inulan naman ng mga nakakatawang comment ang comment section mula sa mga naaliw na netizens.

“may biglaang baptism na naganap,” saad ng isang netizen.

“Help I thought they were a couple and the girl is sick that need a pool to soothe her,” sabi naman ni potat0h.3000.

Umabot na nga sa higit 1.6 million views ang nasabing video ni JC at pinusuan na rin ng nasa 136k users! Ikaw, ano ang trip ng iyong tropa tuwing may lasing? Comment na! (MJ Osinsao)