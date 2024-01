Nananatiling isang opsyon para kay Pope Francis ang pagretiro sa kanyang katungkulan sa Simbahang Katolika subalit malayo umanong gawin niya ito sa kasalukuyan.

Sinabi ng Santo Papa sa isang panayam sa telebisyon nitong Linggo na buhay pa siya at magpapatuloy ng paglilingkod hanggang sa abot ng kanyang makakaya.

Tinanong kasi si Pope Francis kung posibleng magretiro o magbitiw siya bilang Santo Papa dahil na rin sa kalagayan ng kanyang kalusugan.

Ayon kay Pope Francis, nariyan palagi ang opsyon ng pagbibitiw na bukas para sa lahat ng naging Santo Papa subalit hindi niya pinag-iisipan na gawin ito sa ngayon.

“As long as I feel like serving, I will continue to do it,” wika ni Pope Francis. Subalit maaari aniyang pag-isipan niya ito kapag nagkaroon ng mga pagbabago.

Naging isyu ang kalusugan ni Pope Francis dahil sa pagkakasakit nito.

Nagkaroon siya ng acute lung infection noong Nobyembre 2023 dahilan upang ikansela ang kanyang pagdalo sa isang climate change summit na ginanap sa Dubai.