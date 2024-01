Heart, Jericho lakas magpakilig

Kilig pa rin ang mga faney sa pagkikita nina Heart Evangelista at Jericho Rosales sa isang event recently.

Ang ganda ng smile nila sa mga photo na lumabas, at sayang nga lang dahil invited pa naman ako sa event na `yon, pero dahil Friday, at super trapik, at malayo rin ang lugar, kaya dinedma ko.

Anyway, nagkita nga ang dalawa sa 3rd anniversary event ng Zion. At siyempre, super happy ang mga fan nila.

Ang lakas pa rin ng chemistry nila, chika ng iba. Na dapat lang naman, dahil hindi lang naman on camera sila nagtambal, kundi pati na rin sa totoong buhay.

Remember, naging controversial at maingay talaga ang breakup nila noon, kaya happy ang mga fan, na after a long time, kaswal na lang, at kering-keri na nilang magtawanan pa.

Makikita sa Instagram account ng Nice Print Photo ang mga photo na kasama sina Heart at Jericho. At mababasa rin ang mga nakakalokang mensahe ng mga faney.

“Guwapo pa rin talaga si Jericho.”

“Nakakakilig pa rin. Heart & Echo.”

“Omg, Heart & Echo.”

“Ayan na oh close na sila uli hihihi.”

“Wish na sana magsama ulit sila sa project, movie man o TV.”

“Ang lakas pa rin ng chemistry nila, sana mapansin sila ng mga producer.”

“Mukhang si Jericho lang ang hinihintay ni Heart para gumawa siya ng pelikula, ha!”

“Manifesting na sana maging mag-asawa sina Heart at Jericho sa harap ng kamera.”

Pero may mga kumakantiyaw rin, na bakit parang hindi talaga tumatanda si Heart.

“Mukha din palang mag ama si Heart at Echo.”

“Bampira si Hearty forever looking kolehiyala haha.”

“Sa true! Nasa 40+ na pala si Echo now. So mas matanda pala talaga sya kay Heart.”

Well, iba naman kasi talaga ang babae, mas matagal silang tumanda, lalo na kapag maalaga sa sarili. (Dondon Sermino)