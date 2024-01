Happy Julliane wow hanggang finish line

NAKAPANOOD ng magandang karera ang mga karerista matapos manalo ni Happy Julliane sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas niyong Linggo.

Parang sibat na umalis sa aparato ang dehadong si Happy Julliane upang hawakan agad ang apat na kabayong bentahe sa unang 200 metro ng karera.

Sa kalagitnaan ng karera ay mag-isa pa rin sa unahan si Happy Julliane habang nasa pangalawang pwesto ang liyamadong si Double Strike.

Papasok ng far turn ay lumalapit na sa unahan si Double Strike pero hindi na ito pinaporma ni Happy Julliane kaya naman pagdating ng huling kurbada ay nasa tatlong kabayo pa ang lamang nito.

Pero sa rektahan ay nabigyan ng magandang laban si Happy Julliane nang rumemate sina Dollarama at Mettle Strength at nagkapanabayan silang tatlo sa huling 150 metro ng karera.

Nakitaan din ng husay ang mga hinete sa pagdadala, pero hindi nasira ang diskarte ni jockey Yeeson Bautista at napanatili nito sa unahan si Happy Julliane at manalo ng leeg lang ang agwat sa pumangalawang si Mettle Strength.

Inirehistro ni Happy Julliane ang tiyempong 1:29. 6 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ang P11,000 added prize ng winning horse owner na si FB Dela Cruz.

Nakapag-uwi naman ang breeder ng nanalong kabayo na si Antonio Coyco ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)