Gutom pa rin sa korona! Angel Canino, De La Salle Lady Spikers walang balak magmenor sa bombahan

TODO ang paghahandang isinasagawa ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws para sa darating na 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa susunod na buwan kasunod ng magkahiwalay na training sa Thailand.

Pupuntiryahing depensahan ng La Salle sa pangunguna ni reigning Rookie of the Year at Most Valuable Player (MVP) Angel Canino ang kanilang titulo matapos pataubin ang grupo nina Michaela “Bella” Belen at ng National University (NU) Lady Bulldogs sa finals ng nagdaang season upang maipaghiganti ang pagkatalo noong 2022.

Sumabak sa isang friendly match ang Lady Spikers kontra sa three-time Thailand League at two-time Asian Volley titlist na Supreme Volleyball Club sa iskor na 25-23, 25-15, 25-22, 20-25, 15-10 upang bigyan ng magandang motibasyon ang Taft-based lady squad bago ang matinding hatawan tungo sa paghahanap ng kanilang pang-13 kampeonato.

Nakatulong ng 20-anyos na tubong Bacolod City sa paghataw sina league two-time Best Middle Blocker Thea Allison Gagate at Shakey’s Super League MVP Shevana Laput upang dispatsahin ang Thai team, habang parte pa rin ng koponan sina Alleiah Malaluan, team captain Julia Coronel, Amie Provido Princess Larroza at Baby Jyne Soreno.

Naging malaking dagok para sa koponan ang biglaang pag-alis nina middle blocker Mereophe “Fifi” Sharma at libero Justine Jazareno para tumalon sa pro-league sa koponan ng Akari Chargers, gayundin ang pagtatapos nina hitter Jolina Dela Cruz at setter Marionne “Mars” Alba, habang namemeligro ring hindi makalaro si Leila Cruz ngayong darating na season dahil pa rin sa kanyang injury, na hahasain rin bilang middle blocker para sa 87th season.

Sumabak rin sa friendly game ang Lady Tamaraws laban naman sa Thailand League champion na 3BB Nakornnont na kinabibilangan ni dating F2 Logistics Cargo Movers import Tichaya “Woon” Boonlert, middle blocker Ticharkorn Boonlert at ASEAN Grand Prix MVP at multiple Best Opposite awardee at three-time Southeast Asian Games gold medalist Pimpichaya “Beem” Kokram.

Hindi pinalad ang Lady Tamaraws na makaisa ng set sa Thai team na nagtapos sa 0-5 sa 21-25, 18-25, 19-25, 21-25, 12-15 na nilaruan nina Christine Ubaldo, Jean Asis, Chenie Tagaod, Gerzel Petallo Maxine Juangco at Congolese Faida Bakanke.

Tumapos sa ikalimang pwesto ang Morayta-based lady squad sa 6-8 kartada na minanduhan ni volleyball great coach Tina Salak, subalit matapos ang season ay bumitaw sa pwesto upang mag-migrate sa abroad.

(Gerard Arce)