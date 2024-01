Bagay daw sumabak sa game show na “Family Feud” ang dalawang magkamag-anak na politiko dahil hindi pa rin daw nahihilot ang inggit, este hinanakit ng isa sa kanila.

Kuwento ng ilang marites nating tropapips, kahit tapos na ang nagdaang eleksyon, panay pa rin ang kampi ni Politiko 1 (P1) sa mga kalaban ng kaniyang kaanak at kadugo na si Politiko 2 (P2).

Pero marunong daw maglaro ng baraha si P1 dahil hindi niya direktang binabangga ang mga dinadaldal ni P2. Sa halip, puro pahaging lang ang pagkontra ni P1 at ang madalas o palagi niyang binabakbakan eh ang mga alipores ni P2.

Hinala ng mga miron nating tropapips, nag-iingat din si P1 na malantad sa publiko ang away nila ni P2. Sa tingin kasi ng mga miron nating tropapips, mas sikat at may hatak si P2 kaysa kay P1. Kahit nga raw sa angkan ng dalawa, mas kinakampihan ng ibang kaanak si P2 kaysa kay P1.

At kung lalabas din sa publiko ang away nila, malaki rin daw ang posibilidad na si P2 ang makakuha ng awa ng mga utaw. Medyo may pagkamakasarili raw kasi ang ugat ng ipinagmumukmok ni P1 kaya magiging nega ang dating niya sa mga utaw.

Hinala ng mga tropapips natin, naniniwala si P1 na mas magaling pa rin siya kaysa kay P2. Nasasapawan din daw ng mga protege ni P2 ang mga protege ni P1 sa larangan ng pulitika. Bukod doon, may bantay si P2 na sobrang kinakaasaran ni P1.

Kaya lang, baka mapansin daw ng mga tao ang lamat sa relasyon ng magkamag-anak kung sakaling mabiyak ang UniTeam ni PBBM sa midterm elections ng mga senador sa 2025, at magkaiba ang grupo na kanilang suportahan.

Kahit sa isang taon pa kasi ang eleksyon, inaasahan naman na magkakaroon na ng pormahan ng mga kandidatong senador sa kalagitnaan ng 2024. Kung ngayon gagawin ang halalan at paniniwalaan ang mga survey, napakasikip ng senatorial race sa 2025.

Ika nga, matik na may laban ang mga reelectionist na gaya nina Sens. Bong Go, Imee Marcos, Bato Dela Rosa, Pia Cayetano, Bong Revilla at Lito Lapid.

Habang matunog din ang pangalan ng mga sikat gaya nina Tito Sen Sotto, Ping Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Erwin Tulfo, Doc Willie Ong, at mantakin mong pati si Kuya Wil Revillame.

Sa nabanggit nating mga pangalan, aba’y kailangan mo nang magbawas ng dalawa. Pero may iba pang pangalan na lumalabas sa mga survey gaya nina Ralph Recto, Gibo Teodoro, Gringo Honasan, Benhur Abalos, Mar Roxas, Mike Defensor, Jojo Binay, at iba pa.

At kung sakaling magpasya sina VP Sara Duterte at erpat niyang si dating yorme at president Digong Duterte, na maging oposisyson sa administrasyong PBBM, malamang na bumuo sila ng sarili nilang 12 senatorial line-up.

Kapag pinagbatayan ang mga lumalabas na mga pangalan sa survey ng mga posibleng senatorial bets, tingin ng mga marites nating tropapips, kayang bumuo ng Team Duterte ng anim na kandidato nila sa senatorial team, at anim ang puwedeng maging “common candidates,” o kandidatong suportado rin ng iba.

Kung matuloy nga na may admin at opposition senate teams sa 2025, magkakaalaman kung lalantad na o hindi pa rin ang hidwaan ng magkaanak na sina P1 at P2 sa pamamagitan ng susuportahan nilang mga kandidato, pati na rin sa isyu ng Charter change. Abangan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”