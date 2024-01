Nauubusan na ng plastic cards para sa driver’s license ang Land Transportation Office (LTO).

Ayon kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II, tatagal na lamang ng dalawang linggo ang supply ng plastic card sa lisensiya ng driver. Sa katunayan aniya, ay wala nang plastic cards ang ibang district offices sa mga mall.

Hindi magamit ng LTO ang donasyang 4 milyong plastic card habang wala pang basbas ang Office of the Solicitor General (OSG) sa legali-dad ng donasyon.

“As far as card is concerned, wala pa tayong card. ‘Yong donation of 4 million card, were still awaiting the final OSG opinion para plantsado lang ‘yong the legal side,” wika ni Mendoza sa interview ng TeleRadyo Serbisyo nitong Lunes.

“Ang totoo po diyan, nauubusan na tayo ng card. We have recommended to the Secretary the agency-to-agency acquisition from government printing offices na para mapabilis. Kasi wala. By the end of January, I think our inventory as of yesterday is only good for 2 weeks,” dagdag pa niya.

Ang 4 milyong plastic card ay donasyon ng Philippine Society of Medicine for Drivers noong Disyembre.

Natigil ang supply ng plastic card ng driver’s license dahil sa inisyung temporary restrai¬ning order ng Quezon City court bunsod ng petisyong in-ihain ng natalong bidder.

Aniya, kailangan suriin ng OSG, House Committee on Transportation, at Department of Science and Technology (DOST) and donasyong plastic card.

Ang plastic card ay kailangang dumaan pa sa pagsisiyasat ng DOST upang masuri ang kapal, timbang at kalidad ng materyales. Kailangan din ang proof of concept, security code at iba pa.

Kahit mabigyan ng go-signal ang paggamit ng 4 milyong donasyong card, kulang pa rin ito para sa 2024 dahil kailangan ngayong taon ay 10 hanggang 12 milyong card.

Nagsimula ang problema sa supply ng plastic card nang kunin ng Transportation Secretary Jaime Bautista ang respon-sibilidad sa malakihang kontrata sa LTO. Dahil sa hidwaang ito, nagbitiw noon si LTO chief Jose Arturo Tugade. (Natalia Antonio)