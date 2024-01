Pansamantalang sinuspinde ng Department of Migrant Workers (DMW) ang pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa South Korea bilang mga seasonal worker.

Base sa DMW Advisory No. 1 na inilabas nitong Lunes, Enero 15, ipinahayag ng kagawaran na nagkaroon ng “high-level consultation” ang embahada ng Republic of Korea, Bureau of Immigration, at ang Department of Foreign Affairs sa isyu ng mga Pinoy seasonal worker sa naturang bansa.

Napagkasunduan umano na mag-isyu ng notice of moratorium sa pagpapadala ng mga Pinoy bilang mga seasonal worker.

Ayon sa advisory na may petsang Enero 11, 2024 at nilagdaan ni DMW Officer-in-Charges Hans Leo Cacdac, layon ng moratorium na palakasin pa ang proteksyon sa karapatan ng mga seasonal worker.

Kaugnay ito sa mga ulat ng illegal recruitment at iba pang labor cases na kinakaharap ng mga Pinoy seasonal worker.

Rerepasuhin umano ng mga ahensiya ng gobyerno problema ng mga naturang manggagawa at saka maglalabas ng Seasonal Worker Program na magsisilbing gabay para sa interagency cooperation at mga panuntunan ng overseas deployment alinsunod sa mga umiiral na regulasyon ng DMW para sa mga landbased worker sa ibang bansa.

Ikokonsulta rin umano ito sa iba pang stakeholder.

Base sa advisory ng DMW, epektibo kaagad ang moratorium sa pagpapadala ng mga Pinoy seasonal worker sa South Korea.