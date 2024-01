‘Di kasama si Ogie sa Valentine: Regine may US concert tour 

Wala pang announcement pero may nakapagtsika na sa amin na may US concert tour si Regine Velasquez-Alcasid na magsisimula sa February 9.

Tsika ng source namin, maraming Pinoy na taga-Amerika ang nakakaalam na tungkol sa concert ni Regine at naghihintay na mag-release na ng tickets.

Sabi naman ng isang tinanong namin, may inaayos pa kaya hindi pa nag-a-announce ng tungkol doon.

Ang US concert tour nga ni Regine ang dahilan kung bakit hindi siya makakapanood ng ‘Love Q & A’ Valentine concert ng mister na si Ogie Alcasid on February 14 & 15 sa Newport Performing Arts Theater kung saan kasama nito si Odette Quesada.

Nang tanungin nga si Ogie, inamin niyang hindi sila magkasama ni Regine sa February 14, pero hindi niya sinabing nasa Amerika kasi ang misis.

Samantala, ang repeat ng ‘Regine Rocks’ concert ng Asia’s Songbird sa MOA Arena ay sa April 19 na at available na rin ang tickets.

Bongga! (Jun Lalin)