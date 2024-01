Devin Booker pinakamainit sa Phoenix kontra Portland

PUMIGA ang Phoenix ng 20 points pataas mula sa apat na players sa pangunguna ng 34 ni Devin Booker at nasalag ng Suns ang matinding fightback ng Portland Trail Blazers 127-116 Linggo ng gabi.

Nagdagdag ng 23 points si Bradley Beal, 21 kay Kevin Durant at 20 kay Grayson Allen sa Suns (21-18) na kumakapit sa eighth spot sa West.

Lumayo hanggang 17 ang Phoenix pero naidikit ng Portland sa apat kalagitnaan ng fourth quarter.

Tumipa ng career-high 31 points si rookie Scoot Henderson sa Blazers.

Sa fast break layup ni Henderson na sinundan ng 3-pointer ni Rayan Rupert ay inilapit ng Portland sa 111-106, 6 1/2 minutes pa. Sumagot ng 10-2 run ang Suns para kontrolin ang laro.

“We just got sloppy with the basketball,” ani Suns coach Frank Vogel. “When you have a lead in the fourth, the other team is going to turn up the pressure and we’ve got to handle it better than we did tonight.”

Mula sa field ay 14 of 22 si Booker bagama’t 1 for 6 sa labas ng arc.

Samantala, balikatan sina Anthony Edwards at Rudy Gobert para ihatid ang Minnesota Timberwolves sa 109-105 panalo laban sa Los Angeles Clippers nitong Linggo.

Inilista ni Edwards ang 20 sa kanyang 33 points sa third quarter, tumapos si Gobert ng 15 points, 18 rebounds.

Sa pang-anim na tres ni Norman Powell na tumapos sa 20-6 run ng Clippers ay nagdikit ang iskor 103-100, Wolves.

Kalmadong nagbaon ng apat na free throws si Gobert sa final minute para itulak ang Minnesota sa panalo sa kabila ng 19 turnovers at sa binigay na 37 points sa fourth quarter.

Bago ang panelyong freebies, pitong charities ang isinablay ni Gobert kabilang ang dalawang sunod na airball na nagpahagalpak sa Clippers bench. Bandang huli, kay Gobert ang huling halakhak. (Vladi Eduarte)