Bea naputulan ng dila

Ang dami pa ngang napag-usapan sina Ivana Alawi at Bea Alonzo, sa vlog ng huli. At isa nga roon ay ‘yung kung paano ba sila kapag lasing?

“Noong teenager ako wild talaga. Pero, wild na umuuwi pa rin naman sa bahay. Hindi naman `yung wild na kung saan-saan nagpupunta. Pero ngayon, ‘pag nalalasing ako, tahimik na!” sabi ni Ivana.

“Ako naman, hindi ako nang-aaway ‘pag lasing. Pero loud ako! Yes!

“Nagagalit si Dom sa akin, kasi the next day hindi ko na naalala!” chika naman ni Bea.

Pero ang isa sa pinaka-cute na topic nila ay ang pagiging fan girl nila, ha!

Siyempre, si Ivana ay si Marian Rivera ang super bet. Na bata pa lang siya ay natulala na siya sa ganda nito. Na si Marian nga raw ang tunay na hitsura ng mga tunay na artista.

Si Bea ay si Kristine Hermosa ang super idol, na kinumpara pa nga niya kay Virgin Mary ang kagandahan nito.

“Noong nakita ko siya, para siyang birhen, ang ganda-ganda niya sa personal,” sabi pa ni Bea.

At aliw rin ang tanong at sagot nila, na kung bibigyan sila ng pagkakataon na magpalit nga pangalan, ano `yon?

“Selina! Selina Alawi!” sabi ni Ivana.

Ang manager raw niyang si Perry ang nagpangalan sa kanya ng Ivana!

“Ayoko noong una. Pero ngayon, na-appreciate ko na lang siya,” chika ni Ivana.

“Ako naman, Emmanuelle! Ang real name ko kasi ay Phylbert Angellie,” sey naman ni Bea.

At sa letter P naman for ‘Pain’ ay tinanong kung ano na ang pinakamasakit na naranasan nila? Like naaksidente na ba sila noon?

“Sa kilay ko. Inuntog ang ulo ko. Inaasar ko kasi ang ate ko. Pasaway kasi ako noon pa. Hindi pa uso ang prank, mahilig na akong mag-prank. So, isang beses nainis siya, bugs, sumabog siya, ginanun (nginudngod) niya ako. So, tinahi ang kilay ko! I was 12 noon.” kuwento ni Ivana.

Nakakaloka naman ang kay Bea, na naputol ang dila niya, ha!

“Ang takot ni Mama noon, akala niya magkakaroon ako ng speech defect, kasi nga naputol ang dila ko! Ganun pala ang katawan, parang umokey na siya, ito looks like, parang walang nangyari. Pero nahati… it was so painful!” chika ni Bea.

Kaloka, di ba? (Dondon Sermino)