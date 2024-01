Walang pinapatupad na ban sa mga retiradong opisyal na bumisita ng military at police camps, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief PBGen Benjamin Acorda Jr. nitong Lunes.

Nanindigan din ang PNP chief na walang nagaganap na usapan sa mga opisyal ng pulisya para patalsikin ang pangulo.

“There’s no issuances, and there’s no basis for us to prevent them from comin¬g here. I don’t know where that came from,” wika ni Acorda sa press briefing.

“In the first place, there’s no destabilization. If mayroon man nagpapakalat ng ganyan na issue, especially ‘yong pinagbabawal ‘yong mga retired, kawawa naman sila when they want to process something on their retirement benefits, kawawa naman,” paliwanag pa niya.

Inakusahan nito si Johnny Lacsamana Macanas, retiradong opisyal ng AFP, na siyang nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media.

Si Macanas na isang content creator ay nag-post ng video hinggil sa umano des¬tabilization plot laban sa administra-syon. Ginamit niya ang lara¬wan at pangalan ni Acorda at AFP chief Gen. Romeo Brawner Jr. na sangkot umano sa destab plot.