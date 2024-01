5.4M turista dala ng ‘Love the Philippines’

Congratulations sa Department of Tourism sa record-breaking performance noong 2023, sa pamumuno ni Secretary Christina Garcia Frasco.

Sa opisyal na ulat ng ahensiya, may dumating na 5,450,557 dayuhang turista sa ating bansa mula Enero hanggang Disyembre 2023; napakalaking agwat nito sa 4.8 milyong turista noong 2022.

2023 ang taon kung saan bumalik sa normal ang paglalakbay na nagbukas sa ‘revenge travel’ ng mga biyahero. Eto ang itinawag sa panggigigil ng mga taong bumiyahe bilang bawi sa tatlong taong paghihigpit dahil sa Covid-19 pandemic.

Sakto ang pagkakalunsad ng pinag-ibayong kampanya sa turismo na “Love the Philippines”. Sinabayan pa eto ng pagluluwag sa pagkuha ng visa ng mga turista.

Mula sa higit limang milyong turista, may P482.5 billion pumasok sa ating ekonomiya, na halos pumantay sa naitala noong 2019 bago ang pandemya.

Isa sa mga isinulong ng DOT ay ang programang itaas ang antas ng kalidad ng serbisyo ng ating mga tourism workers. Inilunsad ang

Filipino Brand of Service Excellence training na nakapagtapos ng 126,343 tourism workers sa buong taon. At sa pamamagitan ng ganitong training, lalo pang umangat ang pagkakakilala sa ating mga Filipino.

Sabi nga ng founder ng World Travel Awards, Graham Cooke, ang mga Filipino ang malaking tourism asset natin. Ilang taon nang kinikilala ang Pilipinas sa World Travel Awards bilang isa sa mga pinakamagandang puntahan ng mga turista.

Iniulat rin ng Tourism Promotions Board na umabot sa P6.317 billion ang kinita ng pribadong sektor mula sa tourismo. Nakalikha rin ng 21,195 trabaho ang turismo noong 2023. Maraming pamilya ang nakinabang sa pagsiglang turismo.

May 125 port calls ng mga cruise ships ang dumaong sa Pilipinas, sakto lang sa pagkilala sa Pilipinas bilang Asia’s Best Cruise Destination. Isipin ninyo, libu-libong turista at crew ang lulan ng bawat cruise ship na bumibisita sa atin. At ang mga cruise ship ay tumitigil sa maraming tourist spots bago lumayag pauwi.

Sa pamamagitan ng DPWH, nakapagtayo ng 158 kilometro ng kalsada na nagkokonekta sa mga tourist destination sa buong bansa. Malaking bagay para ma-enganyo ang mga bisita.

Upang lalong pasiglahim ang turismo, inilatag ng Malakanyang ang maraming long weekends ngayong 2024; tiyak na darami na naman ang magbakasyon.

“𝘞𝘦 𝘴𝘦𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘶𝘱𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘢𝘴 𝘢 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘭𝘺 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺, 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘵𝘰𝘶𝘳𝘪𝘴𝘮 𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘳𝘥,” sabi ni DOT Sec Frasco.

Kaya ngayon pa lang ay planuhin na ang bakasyon. I-book na ang mga ‘piso sale’ at mga air bnb habang maaga pa para makamura.

Priceless ang alaala ng bakasyon kasama ang pamilya, kamag-anak at kaibigan. Sa dami ng 7,641 isla ng Pilipinas, hindi tayo mawawalanng pupuntahan: dagat, bundok, ilog, gubat o syudad.

Isipin natin, habang nagsasaya sa bakasyon, nakakatulong naman tayo sa turismo ng lugar na ating pupuntahan. Bawat piso na gagastahin, may isang tourism worker at tourism business tayong matutulungan.

Sa ating mga social media, marami tayong koneksyon sa mga dayuhan sa labas ng bansa. Bakit hindi natin sila anyayahang pumasyal sa atin, at maranasan nila ang Filipino brand of hospitality? Kapag ipinasok pa sila sa “Bisita, Be My Guest” program ng DOT, may dagdag na pribiliheyo at papremyo pa.