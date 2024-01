Xyriel nakipagtalakan sa mga fan

Patola si Xyriel Manabat sa mga nag-react sa latest Instagram photo niya na kasama niya ang boyfriend niya.

Hindi nga bet ng ilang fan ang pinost ni Xyriel, dahil para sa kanila, mas bagay ang Kapamilya star kay Elijah Canlas, ha!

Yes, bigla ngang naging tandem sina Xyriel at Elijah sa huling dalawang linggo ng ‘Senior High’, lalo na noong may nangyari na sa kanila, o nagkangkangan nga sila sa loob ng sasakyan.

Pero sabi nga ni Xyriel sa farewell presscon nila, daya `yon, at walang mga labi na dumikit sa pagitan nila ni Elijah.

May humirit nga sa photo na `yon na, “Hindi kayo bagay Xyriel.”

Na sinagot ni Xyriel na, “Hindi rin kayo bagay ng baby daddy mo.”

May mga pinost pa si Xyriel sa Instagram story niya na sagutan nila ng isang fan. Pinatulan nga ni Xyriel ang faney, at kung saan-saan na umabot ang talakan nila.

Anyway, mukhang burado na rin ang comment na `yon ng faney.

Samantala, may mga sumita rin kay Xyriel na kesyo nagmo-motor sila ng boyfriend niya, pero wala silang suot na helmet.

At siyempre, patol ulit si Xyriel, ha!

“I’m so full of energy today. Hahahahaha! Masarap pumatol at times.

“Hindi po ba puwedeng pinahawak lang ang helmet sa mga frenz for the sake of d picture? Hahahaha! Mga baklang twoh! Mapanghusga much!” sagot ni Xyriel.

Anyway, suportado naman si Xyriel ng mga fan niya na kilala siya mula pa noon.

Hiling nga nila ay respetuhin ang privacy ni Xyriel.

“Partida pa ‘yan hindi pa naman kami love team ni Jelo (Elijah). Hahahaha!”

May humiling kay Xyriel na huwag patulan ang mga hater/basher. Na be more mature raw siya.

“Maturity po does not mean I can’t have a voice to defend myself. I can be mature and brave at the same time po. Thanks for looking out for me po and for cheering my success. Love you po,” sagot ni Xyriel.

Pero siyempre, marami pa rin ang humihiling na sana sila na lang ni Elijah, dahil bagay na bagay nga raw sila. May chika pa ang iba na mas guwapo si Elijah kesa sa dyowa ni Xyriel ngayon.

Pero makikita rin sa post na `yon ni Xyriel ang pag-like ni Elijah, ha!

Kaloka ang mga fan talaga. Bonggang-bongga sila.