Vetiver project: Ayuda sa taga-CamSur

Excited po kaming mga taga-CamSur dahil dito sa isang napakalaking proyekto na magiging daan para makilala ang aming lalawigan pati na ang Pilipinas sa mundo—sa larangan ng flavor and fragrance industry (F&F) na mahigit kumulang ay ₱1.925-trilyon worth of business sa buong mundo.

Ang provincial local government unit (LGU) sa ilalim ng pagtitimon ni Governor Vincenzo Renato “Luigi” Villafuerte ay nakipagpartner sa nangungunang pharmaceutical company na Iba Botanicals para magtayo ng 7,500-ektaryang farmland sa Bicol upang mag-produce ng oil na galing sa Vetiver o “moras.”

Ang Vetiver oil ay pangunahing sangkap sa paggawa ng pabango, aromatic oil, cream, sabon at iba pang personal care products. In demand po ang Vetiver oil sa buong mundo kaya naman magkakaroon ang Bicol ng malaking papel at pagkakataon para pasukin ang tinatayang $35-bilyong global flavor and fragrance (F&F) industry sa mundo.

Bukod sa paglikha ng maraming trabaho, sa kalaunan ay makakatulong itong pagpasok ng CamSur sa Vetiver industry hindi lamang sa lokal na ekonomiya sa amin sa Bicol kundi sa pambansang ekonomiya.

Sa pamamagitan ng joint venture (JV) na ito ng LGU ng CamSur at Iba Botanicals, maitatayo ng napakalaking integrated essential oils facility at kikilalanin itong pinakamalaki sa mundo. Ang proyektong ito ang magiging daan upang maging malakas na export earner o kumikita ng dolyar sa pag-eexport ng produktong Vetiver oil.

Ang Vetiver (chrysopogon or vetiveria zizanoides) ay kilala sa tawag na “moras” at ito’y native sa bansang India pero nakaabot na sa iba’t ibang bansa. Ginagamit ang moras para sa paglikha ng essential oil. Ito rin ay nagagamit sa soil remediation, erosion control at water treatment.

Bukod sa malaking potensyal bilang dollar-earner, ang Vetiver ay magagamit din laban sa climate change dahil naga-absorb ito ng greenhouse gasses (GCG), pumipigil sa agriculture pest damage at nakakatulong laban sa soil erosion at mga pagbaha. Napatunayan na kasi na may kakayahan itong palusugin ang lupa at isulong ang water-holding capacity kaya nga tinatawag din itong ‘miracle grass’ ang Vetiver.

Dahil sa matibay at malalim na root system ng Vetiver ginagamit na ito ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa ilan nilang proyekto para patibayin ang istraktura partikular sa mga gilid ng kalsada, tulay at riles.

Ginagamit din ito ng National Irrigation Administration (NIA) bilang slope protection mechanism sa mga istrakturang pang-irigasyon tulad ng mga kanal

Bilang bahagi ng JV, ang Vetiver oil distillation facility ay itinatayo na sa munisipalidad ng Del Gallego sa first congressional district ng aming probinsya. Ang pasilidad ay magiging moderno, magkakaroon ng mga state-of-the-art at fully-integrated operation at susunod sa global best practices para matiyak ang kalidad at sustainability ng mga produkto.

Napaka-importante na maitatag at makilala ito bilang world-class facility na nagpo-produce ng Vetiver oil para matiyak na magkakaroon tayo ng puwang o puwesto dito sa global F&F business sa tulong na rin ng Iba Botanicals. Tatargetin nito ang taunang produksyon na mahigit 20 metric tons (MT) para makapag-export sa overseas fragrance market.

Bukod sa idudulot nitong malaking ambag sa kabuhayan sa Bicol ay magbibigay pa ito sa atin ng milestone sa public-private partnership sa local-government level na puwedeng gayahin at gamiting halimbawa ng iba pang mga lugar sa Pilipinas.

Inaasahan na sa unang quarter ng taong 2025 ay mag-uumpisa na ang full-scale harvest at commercial operation ng pasilidad na ito sa CamSur.

Sa pagtataya ni Gov. Luigi, ang kabuuang investment sa Vetiver plantation, distillery at associated infrastructure ay mahigit P500 million at inaasahang makakalikha ito ng 800 bagong trabaho.

Nabuo ang ideya sa proyektong ito nang umpisahan ni Rep. Miguel Luis “Migz” Villafuerte na noo’y provincial governor ang LGU venture sa pagtatayo ng 500-hectare bamboo plantation. Dito nakita ang potensyal ng CamSur sa ganitong industriya.

Ang Haiti ay itinuturing na premier producer ng Vetiver sa mundo pero dahil sa politika at isyu ng seguridad, maraming investors ang gustong umalis. Ang mga investor na ito ay mahihikayat lumipat sa Pilipinas kapag nakita nilang nakatayo at tumatakbo na ang pasilidad sa CamSur.

Sa ngayon bukod sa Haiti, ang Indonesia ang isa sa malaking producer ng Vetiver sa Southeast Asia pero nagiging isyu naman ang mababang kalidad ng napo-produce nitong Vetiver product. Kung magiging aktibo na ang CamSur Vetiver facility ay malaki ang magiging laban natin sa industriyang ito.

Ngayon pa lamang po may tinatanaw na tayong maliwanag na pag-asa kaya tunay na masasabi nating lahat na tayo ay nasa tamang landas tungo sa pag-unlad. Sabi nga nila, tayo ay patungo na sa mas exciting part!